Die Filmstarts der Woche

Irgendwo zwischen Märchen und Agatha Christie siedelt »Der Pfau«, ein skurril-überdrehter Geflügelkrimi rund um einen Haufen arroganter Banker. Diese kommen für ein Team-Building im schottischen Hochland zusammen. Doch bereits beim Eintreffen auf dem schottischen Landsitz stehen die Zeichen für ein entspanntes Wochenende nicht gut. Und dann ist da auch noch das Rätsel um einen verschwundenen Pfau. Dem Film zugrunde liegt ein gleichnamiger Roman von Isabel Bogdan. Regisseur Lutz Heineking Jr. konnte ein Ensemble um David Kross, Jürgen Vogel, Tom Schilling und Annette Frier gewinnen.

Der Pfau, D/Belgien 2023, 106 Min., FSK ab 12, von Lutz Heineking Jr., mit Tom Schilling, Lavinia Wilson, David Kross, Jürgen Vogel





Neuer Film von japanischem »Shoplifters«-Regisseur

Berlin (dpa) - Sein Film »Shoplifters« gewann 2018 die Goldene Palme in Cannes. Nun kommt der der neue Film des Japaners Hirokazu Kore-eda in die Kinos. »Broker« erzählt wieder eine ungewöhnliche Familiengeschichte. Der Südkoreaner Song Kang-ho (»Parasite«) spielt einen Mann namens Sang-hyun, den einen Teil eines Kleinkriminellenduos. Gemeinsam mit seinem Partner Dong-soo (Gang Dong-won) hat er sich ein Geschäftsmodell ausgedacht: Sie greifen an der Babyklappe abgegebene Babys ab und verkaufen sie an wohlhabende Paare. Eines Nachts lässt die junge Mutter So-young (Lee Ji-eun) ihr Neugeborenes in der Babyklappe zurück. Es gelangt in die Hände von Sang-hyun und Dong-soo. Doch So-young kommt unerwartet zurück und will die Wahl der Adoptiveltern nun mitbestimmen. Die drei machen sich in einem Mini-Van zu einem Roadtrip durch Südkorea auf, um eine gute Familie für das Baby zu finden.

Broker, Südkorea 2022, 129 Min., FSK ab 12, von Hirokazu Kore-eda, mit Song Kang-ho, Gang Dong-won, Lee Ji-eun





Thriller »Inside« mit Willem Dafoe



BVerlin (dpa) - Im Thriller »Inside« begeistert Willem Dafoe als Kunstdieb Nemo. Bei einem Diebstahl wird er von modernster Technik gefangen gehalten – in dem Penthouse, das er schnell mal ausrauben wollte. Hochspannung resultiert nicht aus der Frage, ob er frei kommt, sondern aus Willem Dafoes Präsenz. Sein zwischen Wagemut und Todesangst, Hoffnung und Verzweiflung irrlichterndes Spiel treibt einem Schweißperlen auf die Stirn.

Inside - Kunst bleibt für immer, Deutschland 2022, 105 Minuten, ab 12 Jahren, von Vasilis Katsoupis, mit Willem Dafoe, Eliza Stuyck