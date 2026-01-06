Bruno Mars kündigt erstes Soloalbum seit zehn Jahren an

Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt. Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: »Mein Album ist fertig.« Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.
Seine letzte Soloplatte »24K Magic« mit Songs wie »That's What I Like«, »Finesse« und »Versace on the Floor« erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres.
Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade »Die with a Smile«, mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit »APT«. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte »An Evening with Silk Sonic« heraus.
