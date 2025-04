Der Mazda CX-30 e-Skyactiv im Test

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eigentlich ist der Mazda CX-30 e-Skyactiv G 140 mit dem neuen 2,5-Liter-Motor ein praktischer Gefährte in einem überwiegend städtischen Alltag, da er kompakt in den Ausmaßen, sparsam im Verbrauch und in der Topausstattung Takumi auch noch sehr komfortabel mit viel elektronischer Hilfe ausgerüstet ist. Doch wenn das Auto alle paar Meter zweimal klingelt, weil es am Verhalten des Fahrers, der Fahrerin etwas aus-zusetzen hat, ist das schon gewöhnungsbedürftig. Auch wenn es ein dezentes Klingeln ist, man fühlt sich bevormundet und neigt dazu, die Musik aufzudrehen.

Mal klingelt es, weil der Gang des Sechs-Gang-Schaltgetriebes gewechselt werden soll, mal wird die Spur nicht hundertprozentig eingehalten oder das vorgeschriebene Tempo leicht überschritten. Auf dem Head-up-Display an der Windschutzscheibe sind das Tempolimit und andere Nützlichkeiten wie der Richtungspfeil der Navigation abzulesen, auf dem Bordcomputer darunter zum Beispiel der empfohlene Gangwechsel.

Halbautonome Autobahnfahrten

Der kompakte Benziner ist nicht nur ein Stadtfahrzeug, das leicht einzuparken ist – zumal in der Ausstattung Takumi mit Kamera und elektronischer Hilfe. Auch über Land hat der CX-30 Qualitäten. So können lange Autobahnfahrten halbautonom bewältigt werden, wenn dies am Multifunktionslenkrad aktiviert wird. Bei sichtbaren Fahrbahnlinien hält er die Spur und den tempogerechten Abstand zum Vordermann, einfach die Hände auf dem Lenkrad liegen zu lassen genügt. Bei Bedarf bremst das System automatisch mehr oder minder sanft ab. Dann stört nur etwas, dass es kein Automatikgetriebe ist, denn Herunterschalten muss man selbst. Das Modell gibt es jedoch auch mit Automatik.

Mit seinen 103 kW/140 PS kommt der Fronttriebler zügig voran und kratzt an der 200 km/h-Marke. Müdigkeitswarner, Spurwechselassistent und andere elektronischen Helfer erleichtern lange Fahrten. Der Fünfsitzer ist für vier auf Reisen bequem. Die Rückbank lässt sich geteilt umklappen, die Heckklappe öffnet auf Tastendruck elektrisch. Bluetooth schafft die Verbindung zum Smartphone. Der Spaß beginnt bei 36.940 Euro in der Ausstattung Takumi. Und das Klingeln lässt sich bei einigen Funktionen deaktivieren. (GEA)