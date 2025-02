Zahnarztpraxis Dr. Löcklin und Kollegen – Generationenübergreifendes Arbeiten zeiger auf Papierzeichnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.17 Uhr. Während sich viele in der Rush-Hour von ihrem Arbeitsplatz aus auf den Heimweg machen, steuern andere die Rezeption der Reutlinger Zahnarztpraxis Dr. Löcklin & Kollegen in der Gustav-Groß-Straße 6 an. Es gibt Parkplätze direkt vor dem Haus; auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Praxis bequem zu erreichen. Neben den rollstuhlgerechten Räumlichkeiten der Zahnarztpraxis befinden sich in dem Gebäude auch eine Apotheke, eine Hausarztpraxis und eine physiotherapeutische Praxis. Nach über 35 Jahren Selbstständigkeit freut sich Praxisgründer Dr. Volker Löcklin, dass nun generationenübergreifend des Arbeiten im Kollegenkreis möglich ist. Freundlich managen seine Mitarbeiterinnen die Terminvergabe. Von der Hektik vor Ort bekommen die Anrufenden nichts zu spüren: Sehr geduldig wird ein Termin im gut gefüllten Kalender gesucht, und selbst wenn dafür drei Terminvorschläge nötig sind, bringt das niemanden aus der Ruhe. "Wir haben vor knapp einem Jahr unsere Zahnarztpraxis umfassend renoviert, um Ihnen und uns eine noch angenehmere Atmosphäre zu bieten", einer individuellen Designsprache, die unser Praxiskonzept widerspiegelt."

Dr. Athanasios Dinas mit einem Patienten. Foto: PR Dr. Athanasios Dinas mit einem Patienten. Foto: PR

Team vergrößert

Nicht nur baulich, auch personell hat sich 2024 etwas verändert bei Dr. Löcklin & Kollegen. Jüngstes Mitglied im »Behandlerteam« ist Dr. Athanasios Dinas. Er absolvierte sein Studium der Zahnmedizin mit Bravour und freut sich nun, seine Assistenzzeit bei Dr. Löcklin zu absolvieren. Zudem wird im kommenden Sommer ein weiterer erfahrener Zahnarzt das Team ergänzen. Das Generationenmodell, bei dem Erfahrung auf Innovation trifft, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Praxisteam. Eine Dentalhygienikerin und zwei speziell fortgebildete zahnmedizinische Fachangestellte kümmern sich im Rahmen der Zahnreinigung/Parodontalbehandlung um die Gesundheit im Mund; zwei Mitarbeiterinnen assistieren bei den Zahnbehandlungen, zwei Auszubildende lernen vom Team und unterstützen die Assistenzen und die Behandelnden im Hintergrund.

Dr. Volker Löcklin bei der Zahnbehandlung eines Patienten. Foto: PR Dr. Volker Löcklin bei der Zahnbehandlung eines Patienten. Foto: PR

Dentalhygiene ausgebaut

»Der eigene Zahn ist immer noch der Beste«, ist das Motto des erfahrenen Zahnmediziners Dr. Löcklin seit seinem Start im Jahr 1990. Kontinuierlich arbeitet er mit seinem Praxisteam daran, dieses Ziel in allen Lebensphasen seiner Patientinnen und Patienten zu erreichen. Konsequenterweise beginnt die Zahnprophylaxe schon bei (Klein-)Kindern. Wenn trotz aller prophylaktischen Bemühungen weitere Methoden zur Erhaltung der eigenen Zähne nötig werden sollten, sind minimalinvasive Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen und die Bekämpfung der Zahnbett zerstörenden Paradontitis gefragt. Bis ins hohe Alter sei es wichtig, ein Augenmerk auf seine Mundgesundheit zu richten: »Dies schenkt zugleich mehr Lebensqualität«, versichert Dr. Löcklin. Vertrauen steht bei ihm immer an erster Stelle: »Nur auf diese Weise sind langfristige Behandlungskonzepte tatsächlich auch umsetzbar.« Er freut sich, dass ihm seit vielen Jahren auch Angstpatienten ihr Vertrauen schenken. Dazu trägt sicher auch die moderne und zeitgemäße High-End-Ausstattung der Praxis bei. Im Rahmen des technischen Updates wurden beim großen Umbau sowohl neue und bequeme Behandlungsstühle als auch ein noch strahlungsärmeres 3D-Digitales Röntgengerät sowie die patientenschonende digitale Abformung installiert. Parallel dazu wurde der Bereich Dentalhygiene mit modernsten Geräten ausgestattet, mit denen die Dentalhygienikerin Steffi die Tiefenreinigung der Zähne und Zahnzwischenräume durchführt. Sie bringt den Patienten auch die enorm wichtigen Themen der Ernährungsberatung und Zahnzwischenraumpflege nahe. So können die Patienten viel dazu beitragen, ihre eigenen Zähne so lange wie möglich zu erhalten. Doch wenn ein Zahn nicht mehr gerettet werden kann, bieten Implantate eine zuverlässige Lösung, um die Funktion des Gebisses aufrechtzuerhalten. Ob jedoch ein festsitzender oder herausnehmbarer Zahnersatz die beste Wahl ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab – die ästhetische Komponente spielt dabei stets eine wichtige Rolle. (GEA)