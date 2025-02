Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie Ofer Kalderon (54) und Jarden Bibas (35) in Chan Junis im Süden des Gazastreifens an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Nach vorab veröffentlichten Informationen soll heute eine weitere Geisel freikommen.