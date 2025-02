TSG Reutlingen – Die große Vielfalt an Angeboten steht nicht nur Mitgliedern offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.REUTLINGEN. 18 Uhr, endlich Feierabend! Jetzt die Beine hochlegen oder lieber die Beine bewegen? Für die Gesundheit wäre Aktivität besser; vor allem, wenn man sowieso schon den ganzen Tag über auf einem Bürostuhl gesessen hat. Wäre da nur nicht dieser fiese innere Schweinehund! Wie man den ganz einfach ausknockt, weiß Toni Gönninger: Sport nicht daheim im stillen Kämmerlein betreiben, sondern in der Gemeinschaft mit anderen. »Unser Motto ist: Vereint bewegen – bewegen vereint«, sagt der Geschäftsführer der Turn- und Sportgesellschaft Reutlingen1843 e. V. (TSG), des größten Sportvereins der Region.

Vereint bewegen beim Fußball Foto: STEFFEN SCHANZ

»Hier bei uns wurden schon viele freundschaftliche Bande geknüpft«, versichert er. Hängematte oder Turnmatte? Motivierend wirken stets niederschwellige Angebote. Im Bewegungs- und Gesundheitszentrum TSG Provital, das ursprünglich nur für die mehr als 4.500 Vereinsmitglieder gedacht war, dürfen auch Nichtmitglieder ihre Fitness steigern und neben dem Gerätebereich in über 36 Fitness- und Gesundheitskursen pro Woche dem Körper etwas Gutes tun. Yoga, Pilates, Functional Fitness und viele weitere Angebote steigern die Beweglichkeit, bauen Stress ab und schenken Lebensfreude.

Sportstätte der TSG Reutlingen im Ringelbach: Provital. Foto: STEFFEN SCHANZ

Und während um 18 Uhr viele die Beine hochlegen, treten auf dem TSG-Gelände Vertreterinnen und Vertreter aller Altersgruppen den Beweis an, dass sich Sport tatsächlich in jedem Alter positiv auf die Gesundheit auswirkt. Eltern oder Großeltern bringen ihre Kleinen zur Kindersportschule TSG Rasselbande, im Provital kann die ganze Woche über von 8 bis 21 Uhr an Geräten trainiert werden, und der Reha-Sport als Teil des TSG Provital wird von den Krankenkassen subventioniert. Die TSG hat 18 ehrenamtlich geführte Abteilungen von Aikido bis Volleyball.

Das Bewegungs- und Gesundheitszentrum TSG Provital. Foto: STEFFEN SCHANZ

Somit spielt sie als Jugend- und Breitensportverein eine wichtige gesellschaftliche Rolle für die Region und ist Vorreiter bei den Themen Integration und Inklusion. Mitglied eines Sportvereins zu sein, so beschreibt es Toni Gönninger, bietet in jedem Lebensalter die soziale Einbindung in eine Gemeinschaft, von dem man in jeder persönlichen Lebenssituation profitiert. Also ist die TSG quasi ein Sport-Coach von den ersten Schritten an bis ins hohe Alter? »Im Prinzip starten wir noch früher, nämlich schon vor der Geburt«, korrigiert Toni Gönninger schmunzelnd, »denn wir bieten bald auch Rückbildungskurse für Mütter an und Schwangerschaftsgymnastik«