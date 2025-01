Bitte aktivieren Sie Javascript

Donald Trump will direkt nach seinem Amtsantritt als US-Präsident eine Reihe an Anordnungen zur Verschärfung der Migrationspolitik unterzeichnen. Unter anderem solle ein nationaler Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen werden, sagte eine künftige Regierungsbeamtin. Mit den geplanten Maßnahmen wird der Republikaner ein zentrales Wahlversprechen umsetzen.