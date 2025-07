Tigers Tübingen finden offenbar Ersatz für Topscorer Kenny Cooper

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen haben nach GEA-Informationen erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und offenbar JaCobi Wood für die Spielmacher-Position unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner hat vor kurzem seine College-Laufbahn abgeschlossen und spielte zuletzt für die Murray State Racers in der NCAA. Blickt man auf die Statistiken des 1,87 Meter großen Point Guards, dann scheint Wood ein guter Allrounder zu sein. In der vergangenen College-Saison legte er in der Division 1 starke 13,6 Punkte, 3,4 Rebounds und fünf Vorlagen pro Partie für Murray State auf. Wood war damit der Topscorer seiner Mannschaft. Mit seiner Verpflichtung steht wohl fest, dass der letztjährige Topscorer und Point Guard Kenny Cooper vermutlich nicht mehr zu den Tigers zurückkehren wird.

Wood wäre der sechste Neuzugang bei den Raubkatzen. Bislang stehen folgende Spieler unter Vertrag: Lukas Milner, Isaiah Sanders, Connor Nelson, Kaya Bayram, Felix Edwardsson, Melkisedek Moreaux, Miles Tention, Till Jönke und Silas Oriane. (GEA)