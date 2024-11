Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Schauspieler Carlo Ljubek wird der neue Münchner »Tatort«-Kommissar: Von 2026 wird er in der ARD-Serie als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak ermitteln. Ferdinand Hofer bleibt als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann im Team, wie der Bayerische Rundfunk am Abend in München mitteilte.