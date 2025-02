Satema Corporate Fashion – Seit gut 25 Jahren individualisieren sie Berufsbekleidung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen/ Betzingen.15 Uhr bei Satema Corporate Fashion in Betzingen: Hochbetrieb im Versand, alles muss raus, was heute produziert worden ist. Individuell bedruckte und/oder bestickte Textilien passieren die Qualitätskontrolle, werden in Kartons verpackt und von einem Paketdienst abgeholt. Empfänger sind Unternehmen, Behörden und Gastronomiebetriebe, die Berufsbekleidung und Teamwear mit ihrem Branding von Satema designen und produzieren ließen. Und das seit gut 25 Jahren.

Die Workwear-Produktion von Satema in Betzingen Foto: PR Die Workwear-Produktion von Satema in Betzingen Foto: PR

Im vergangenen Jahr haben Alina und Michael Sulz mit ihren 13 Mitarbeitenden das 25-Jährige gefeiert. Es war Sadeta Löcklin, die Mutter von Alina Sulz, die den Textilbetrieb in der Reutlinger Planie 21 gründete. An einer Vier-Kopf-Stickmaschine wurden T-Shirts, Polos und andere Textilien mit Kundenlogos bestickt. Daran kann sich Nera noch gut erinnern, die erste Stickerin in der Firma, die heute noch dabei ist. Überhaupt hat Satema viele langjährige Beschäftigte, was fürs gute Betriebsklima spricht. Heute stellt das Team in Betzingen individuelle und moderne »Corporate Fashion« her: professionell veredelte Textilien, die mit modernsten Maschinen bestickt, bedruckt, geplottet, appliziert und konfektioniert werden. »Dadurch garantieren wir, dass Sie eine perfekt passende Corporate-Fashion-Lösung erhalten«, sagt Alina Sulz, studierte Textiltechnologin und seit 2012 dabei.

Die Näherei ist ein wichtiger Bestandteil der Produktion Foto: PR Die Näherei ist ein wichtiger Bestandteil der Produktion Foto: PR

Neue GOTS-Zertifizierung

»Wir veredeln die von Ihnen ausgewählten Textilien aus unserem Sortiment ganz nach Ihren Wünschen beziehungsweise Ihrer Corporate Identity, um Ihren Bedarf an hochwertiger, maßgeschneiderter Unternehmensbekleidung vollständig zu erfüllen«, erklärt Michael Sulz, der sich als Betriebswirt und Controller um den Vertrieb und die Finanzen kümmert. Über die neue GOTS-Zertifizierung (Global Organic Textile Standard) des Unternehmens freut sich die Geschäftsleitung besonders. Ob hochwertige Poloshirts, T-Shirts, Hoodies, Jacken oder Beanies, Satema individualisiert die unterschiedlichsten Textilien. Ganz nach dem Motto »We dress up your brand«. Neben den Corporate Fashion- Kollektionen bietet Satema zudem individuelle Kundenshops inklusive Lagerhaltung und Versand in der Wannweiler Straße 55 an.