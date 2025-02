Ristorante Da Nico – In der Feinkost-Ecke jetzt italienische Spezialitäten zum Mitnehmen Mitgliedern offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Es ist eine lange Tradition, dass man sich im Ristorante Da Nico in Reutlingen zu einem feinen Abendessen trifft. Immerhin feiert das Ristorante im März sein 40-jähriges Bestehen.

Jetzt aber gibt es etwas Neues. Seit Mitte Januar hat das Da Nico eine Feinkost-Ecke mit – natürlich – italienischen Spezialitäten im Allgemeinen und einigen »Da-Nico-Spezialitäten« im Besonderen. Das Motto lautet, erkennbar am Schriftzug des Ristorante, »e di pìu«, wie die Italienerinnen und Italiener sagen, wenn sie »etwas mehr« meinen.

Es waren viele Gäste, die sich »etwas mehr« gewünscht haben. Etwas mehr von den feinen Sachen, die sie vom Restaurant gewohnt sind. Es ist ja ganz einfach so, dass man den guten Wein, den es im »Da Nico« zum Abendessen gab, auch einmal Zuhause genießen möchte. Also haben die Inhaber Sabine und Carlo Contino den vorderen Bereich ihrer Räume in der Albstraße frei geräumt und einen kleinen Laden eingerichtet. Hinzu kamen einige hohe Tische zum Genießen vor Ort. Und so gibt es nun außer Wein und Prosecco, diverse Sorten Pasta, verschiedene Pesto, darunter das berühmte Pesto Genovese mit reichlich Basilikum und Olivenöl und Kaffee der Rösterei Hardy, auf Wunsch auch einen ganzen Geschenkkorb voll.

Viele Produkte stammen von kleinen italienischen Traditionsunternehmen, die Wert auf beste regionale Zutaten legen. Zum Beispiel die Pasta und eine Passata aus sonnengereiften Tomaten des Herstellers La Molisana aus Campobasso in der Provinz Molise (daher La Molisana). Für die frische Pasta und dazu Schinken und Salami ist jetzt gleich am Eingang ein Kühltheke.

Die Continos wissen eben, wo es die besten Sachen in Italien gibt. Auch Olivenöl, das der Hersteller eigens für Da Nico abgefüllt und mit dessen Etikett versehen hat. Trüffelsenf ist ebenfalls eine Spezialität des Hauses, hergestellt von »Mühlensenf« in Rangendingen. »Diese Produkte sind unsere ganze Leidenschaft«, sagt Carlo Contino. Trüffel spielen in der Küche, wo Papa Nico immer noch der Chef ist, eine besondere Rolle. So sind die Ravioli al burro, salvia e parmiggiano – hausgemachte Teigtaschen mit Trüffelfüllung an Salbei-Butter Soße mit Parmesanflocken – noch immer unübertroffen. Nico pflegt eine mediterrane Küche mit sizilianischem Einschlag. Fragt man Carlo, was er empfiehlt, nennt er ohne zu zögern die »Lasagna al forno« mit Rinderhackfleisch, Béchamelsoße und Mozzarella. »Eine Lasagna ist etwas ganz Besonderes, was von vielen Gastronomen unterschätzt wird«, so Carlo Contino.