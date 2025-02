Ofenstudio Reutlingen – Scheitholz und/oder Pellets: Kaminöfen schaffen Atmosphäre

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Heizkamine und Kaminöfen haben viele Vorteile – doch die Menschen lieben sie, weil Feuer eine gemütliche Atmosphäre schafft und romantisch ist. Gegen 9 Uhr macht im Ofenstudio Reutlingen einer aus dem Team ein Feuer an. Um Punkt 10 Uhr, wenn der Laden öffnet, soll es schön brennen und warm geben. Das Team setzt sich zusammen aus den Inhabern Hardy Bartschat, für das Kaufmännische zuständig, und Oliver Schmid, Heizungsmeister, sowie dem Monteur Nikita Pikulski. Schmid und Bartschat haben den Betrieb im vorigen Jahr von Manfred Iwanek übernommen und in »Ofenstudio Reutlingen«

umbenannt. Was das Unternehmen so besonders macht, das sind »Handwerkeröfen«. Diese sogenannten Heizkamine sind individuell geplant und aus Schamottstein gemauert. Wegen ihrer kombinierten Wärmeabgabe sind sie bei Kunden besonders beliebt, sagt Hardy Bartschat. Im Innenraum brennt ein Feuer, dessen Strahlungswärme durch die Glasscheibe den Raum schnell aufheizt. Zudem steigt die Konvektionswärme nach oben und drittens heizen sich die Schamottsteine auf und geben die Wärme langsam wieder ab. Wer abends einheizt, hat es oft am Morgen noch warm. »Für die Kunden entscheidend sind Design, die Technik und der Preis«, so Bartschat. Ist sich das Ofenstudio Reutlingen mit dem Kunden einig, bekommt dieser ein Komplettpaket: Zunächst machen die Ofenbauer anhand der Fotos und Pläne der Kunden eine Skizze, setzen das dann in eine CAD-Zeichnung um und geben ein Angebot ab.

Nikita Pikulski, Oliver Schmid und Hardy Bartschat vom Ofenstudio Reutlingen Foto: PR

Für Neubau und Bestand

Heizungsmeister Schmid und Monteur Pikulski brauchen dann etwa eine Woche, um den Ofen zu mauern. Zum All-Inclusive-Service gehört noch die Inbetriebnahme mit Probefeuer und die Anmeldung beim Schornsteinfeger. Eine kostengünstigere Variante ist der vorgefertigte Heizkamin als Bausatz. Bei beiden Ofenarten können sich Haus und Wohnungsbesitzer an allen drei Wärmearten erfreuen, beide Öfen sind sowohl im Neubau, als auch nachträglich im Bestand realisierbar. »Besonders gefragt sind die kubischen Formen mit großen Scheiben, die einen schönen Blick auf das Feuer erlauben«, so die Erfahrung von Oliver Schmid. Zu den gefragtesten Öfen in den deutschen Haushalten gehören Kaminöfen.

Ein gemauerter Heizkamin im Rohbau. Foto: PR

In der Regel lassen sie sich einfach aufstellen. Ist ein zusätzlicher Edelstahlschornstein an der Außenwand nötig – das Team vom Ofenstudio Reutlingen macht das. Im Showroom des Ofenstudios sind einige Kaminöfen aufgestellt. Auch sie gibt es von modernkubistisch bis zu ländlich-rustikal. Bevorzugter Brennstoff im Kaminofen ist Scheitholz, alternativ dazu gibt es Pelletöfen. »Pelletöfen haben ein schönes Feuerbild, sind leise und verfügen über eine automatische Steuerung«, erläutert Bartschat. »Kombiöfen« machen das Heizen sowohl mit Scheitholz, als auch mit Pellets möglich. Diese Ofenarten lassen sich auch in einer »wasserführenden« Variante realisieren, die mit warmem Wasser die Zentralheizung unterstützt. Diese modernen Öfen haben sehr gute Abgaswerte und daher kein Problem mit der zweiten Stufe der Bundes- Immissionsschutzverordnung. Ältere Öfen sind zwar von der Stilllegung bedroht – doch das Ofenstudio Reutlingen bietet Lösungen an. Damit das Feuer noch lange brennt.