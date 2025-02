Neue Herausforderungen? Neue Chancen!

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die KION Warehouse Systems GmbH (KWS) investiert — und das in mehrfacher Hinsicht. Der Standort Reutlingen-Mittelstadt wird um eine neue Produktionshalle erweitert, um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Damit verbunden sind technische Innovationen, etwa in Form neuer Anlagen und Schweißroboter. »Schon heute bauen wir unsere Fahrzeuge teilautomatisiert und auch im Jahr 2025 werden wir weitere Schritte in Richtung Automatisierung in der Fertigung gehen«, berichtet KWS-Geschäftsführer Tobias Samtleben. Da das auch neue Herausforderungen mit sich bringt, ist die Belegschaft in den letzten Jahren von 250 auf mehr als 400 Mitarbeitende gewachsen. »Wir zeigen, dass man hier in Baden-Württemberg erfolgreich sein kann«, erzählt Tobias Samtleben. »Dass wir Krisen — insbesondere die Pandemie — so gut gemeistert haben, liegt auch an den Produkten, die wir hier fertigen.«

Das Reutlinger Traditionsunternehmen, das zur KION Group gehört, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Schmalgangfahrzeugen und Hochregalstaplern, die eine Höhe von bis zu 20 Metern erreichen. Produziert wird spezifisch nach Kundenauftrag, individuell angepasst an jedes Lager — Einzelkonstruktionen inklusive. Innerhalb des Konzerns ist der Reutlinger Standort das Kompetenzzentrum für Schmalgangfahrzeuge (Very Narrow Aisle — kurz: VNA). In der hauseigenen VNA-Akademie erhalten daher alle Service- und Vertriebsmitarbeiter Produktschulungen zu Konzernmarken wie STILL und Linde. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Die gesamte Wertschöpfungskette ist vor Ort — KWS produziert Hightech im Ländle.

Die mittelständische Prägung des Unternehmens, eingebettet in die Professionalität des Konzerns, ermöglicht den Mitarbeitenden einzigartige Einblicke. »Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von kurzen Wegen und lösungsorientiertem Austausch. Mit rund 400 Mitarbeitenden haben wir eine gute Größe, um an fast jedem nah dran zu sein, ihm zuzuhören und gemeinsam Lösungen für die unterschiedlichen Lebenslagen zu finden«, berichtet Personalleiterin Ilka Hädicke. Demnächst werden 15 Mitarbeiter von KWS für 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. »Wir begleiten unsere Mitarbeitenden zum Teil ein ganzes Berufsleben lang, von der Ausbildung bis zur Rente«, fügt Hädicke hinzu. »In unserem Betrieb sind Mitarbeiter aus verschiedenen Generationen vertreten, die ihre eigene Entwicklung sehen und sie schätzen.«

Dass die Mitarbeitenden KWS so verbunden sind, liegt zum einen daran, dass auf ein gutes und wertschätzendes Miteinander geachtet wird. Zum anderen bietet das Unternehmen mit dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg finanzielle Sicherheit und neben einer betrieblichen Altersvorsorge auch mobiles Arbeiten, wo es möglich ist. Nicht zu unterschätzen ist außerdem das Betriebsrestaurant, welches sich so großer Beliebtheit erfreut, dass sogar Mitarbeitende von Firmen aus der Nachbarschaft das Angebot nutzen. »Wir versuchen insgesamt, nachhaltig zu kommunizieren, transparent zu sein und unser Team mitzunehmen sowie Awareness für die Herausforderungen zu schaffen«, betont Tobias Samtleben. »Es ist uns wichtig, unsere Mitarbeitenden ernst zu nehmen. Jährlich werden diese daher um ihr Feedback gebeten. Wir haben viel aus den Befragungen gelernt und umgesetzt.«

Snejana Reiser aus der Personalabteilung schätzt zusätzlich das Mitarbeitergespräch sehr. »In einem offenen Gespräch werden die persönlichen Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten besprochen«, berichtet sie. »Wer etwas verändern und z. B. neue Verantwortung übernehmen oder sich fachlich weiterbilden will, bekommt hier die richtigen Mittel und Wege dafür.« Intern haben die Mitarbeitenden viele Entwicklungsmöglichkeiten und können gezielt an Weiterbildungsprogrammen teilnehmen, die langfristig wirken. »Potenziale und Talente bleiben bei uns nicht unentdeckt «, führt Ilka Hädicke aus. »Wir nehmen uns die Zeit und besprechen gemeinsam mit dem Mitarbeitenden individuell die Weiterentwicklung.«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Tarifliches Vergütungspaket mit Sonderzahlungen und erfolgsabhängigem Jahresbonus

Fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten am Standort und im KION-Konzern

Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsangebote wie Gesundheitstage und anonyme Beratung für alle Lebenslagen

Das gewisse Extra

Individuelle Arbeitszeitmodelle? Aber sicher doch: Bei KWS gibt es nicht nur ein Gleitzeitkonto, sondern auch die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern ein JobRad, Fitnessangebote und gemeinsame Firmen- und Teamevents.