Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Messerangriff in einer unterfränkischen Firma mit einer Toten und zwei Schwerverletzten wird der mutmaßliche Täter vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. Das habe ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt entschieden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.