Miro Ribaric – Mit individuellen Fitnessprogrammen motivieren und antreiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pliezhausen.Seinen Tag beginnt Miro Ribaric um 7 Uhr mit einem »Systemcheck« – eine kurze mentale Körperreise. »Auch Personal Trainer haben ihre kleinen Leiden«, gibt Miro Ribaric lachend zu. Während dem »Scan« spannt er gezielt seine Muskeln an und entspannt sie wieder. Durch die Muskelkontraktionen wird sein Herz-Kreislauf-System hochgefahren, was ihm Power für den Start in den Tag gibt. Diese Routine bereitet ihn auf den ersten Kunden vor und lässt ihn fokussiert in den Tag starten. Miro Ribaric ist nicht nur erfahrener Personal Trainer, sondern auch ehemaliger Manager und Geschäftsführer. Nach einer gesundheitlichen Schlüsselerfahrung beschloss er, seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und seine Erfahrungen im Umgang mit körperlichen, mentalen und disziplinarischen Herausforderungen weiterzugeben.

Konkrete Ziele

Zentraler Bestandteil seiner Arbeit ist die Definition konkreter Ziele. Miro Ribaric unterstütztseine Kunden dabei, klare Ziele zu formulieren. Aussagen wie »Ich möchte fitter werden« oder »Ich möchte abnehmen« oder »Meine Frau meint…« seien nicht spezifisch genug und daher selten erfolgreich. Statt[1]dessen hilft Ribaric seinen Kunden, Ziele wie »Ich möchte in acht Monaten einen Marathon unter vier Stunden laufen«, »Ich möchte im Sommer eine Alpenüberquerung machen« oder »Ich möchte nach einer Operation schnell wieder aktiv werden« zu setzen. Auch gesundheitliche Ziele wie »Ich möchte solange wie möglich unabhängig und mobil bleiben« oder »Ich möchte schmerzfreier leben« sind Teil seines Ansatzes.

Vier Säulen

Das Angebot von Ribaric basiert auf vier Säulen: Personal Fitness Training, Medical Training, Personal Performance Training und Ernährungsberatung. Ob jemand mit Fitness beginnen möchte oder als erfahrener Sportler das nächste Level erreichen möchte – für jeden erstellt Ribaric das passende Trainingsprogramm. Korrektes Grundlagentraining sei dabei essenziell, denn nur wenn die Übungen richtig durchgeführt werden, könne man effektiv und verletzungsfrei trainieren. Die Kombination von Kraft und Bewegungstraining, neurozentriertem und mentalem Training sorge für eine schnelle körperliche und mentale Entwicklung. »In nur sechs Monaten kann man viel erreichen« versichert Ribaric. Die individuellen Trainingspläne werden alle sechs Wochen umgestellt und währenddessen laufend angepasst. Damit entsprechen sie immer den aktuellen Bedürfnissen und Fortschritten des Trainierenden. Teure Geräte werden nicht benötigt. »Der eigene Körper ist das beste Trainingsgerät, das wir haben«, erklärt Ribaric. Ernährungsberatung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Tagesprogramms, denn »ausgewogene Ernährung ist unerlässlich für das körperliche und mentale Wohlbefinden«. Für Miro Ribaric beginnt sie mit der Führung eines Ernährungstagebuchs. Sich bewusst zu machen, was man isst, sei der beste Anfang, seine Ernährung umzustellen. Ribarics maßgeschneiderte Ernährungspläne unterstützen die Fitnessziele.

Mentale Stärke

Mentales Training ist ein weiterer Bestandteil seines Ansatzes. Visualisierungen, mentale Techniken und Entspannungsübungen helfen dabei, Stress abzubauen und die innere Balance zu finden. Denn körperliche und mentale Fitness beginnen im Kopf. Stress und Schmerzen limitieren oft unsere Fähigkeiten, obwohl wir mehr leisten könnten, als wir uns zutrauen. »Solche Limitierungen und Blockaden können mit neurozentriertem Training verschoben werden, sodass man wieder Spaß an Bewegung hat«, verspricht Ribaric. Seine Trainings bietet er beim Kunden, Outdoor und online an. Das obligatorische Anfangs-Check-Up wird digital in einer CRM-Software erfasst, Trainingspläne und sämtliche -ergebnisse werden in einer App zugänglich gemacht. So kann jeder Trainierende seine Fortschritte verfolgen. Auf Ribarics Webseite kann man verschiedene Trainings buchen. Intensität und Häufigkeit werden im Erstgespräch festgelegt. »Die meisten Projekte starten mit einem unverbindlichen Beratungsgespräch und einem zweistündigen Probetraining«, erklärt Ribaric.

Sich selbst wichtig sein

Er unterstützt seine Kunden in allen Lebensabschnitten dabei, gesund und fit zu bleiben, um die Herausforderungen ihres Lebens zu meistern. Wohlbefinden und Lebensqualität sind für ihn eine Frage körperlicher und mentaler Achtsamkeit. »Denn nur wer auf sich achtgibt, kann auch achtsam gegenüber anderen sein«, ist seine Überzeugung. »Es ist wichtig, sich selbst Raum zu geben, um zu wachsen. So wird jeder Tag zu einer Gelegenheit, die beste Version seiner selbst zu werden.« Ribaric empfiehlt, seine Tage mit einer Reflexion zu beenden, bei der ehrlich bewertet wird, was gut lief und wo Verbesserungspotenzial besteht. Dies fördere die Achtsamkeit und unterstütze kontinuierliche Fortschritte. Neben Trainings bietet Ribaric auch Vorträge über Fitnesstraining, neurozentriertes Training, mentales Training und Ernährungsberatung an. Sein Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einem gefragten Redner, der inspiriert und motiviert. Sein Tipp »Limitieren Sie sich nicht selbst«.