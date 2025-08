Ministerin Razavi macht bei ihrer Städtebaureise Halt in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Regen prasselte nur so auf die Wiese des Pfullinger Klostergartens, während im Kulturhaus über Zahlen, Wünsche und Sanierungen gesprochen wurde. Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, war im Rahmen ihrer dreitägigen Städtebaureise durchs Land in der Echazstadt zu Besuch, um sich ein Bild von abgeschlossenen und laufenden städtebaulichen Projekten zu machen. Dass sie vom neuen Kulturhaus und dessen Angliederung an die historische Klosterkirche angetan war, war Ministerin Razavi anzusehen. Sie lobte vor allem die Kombination von Historischem mit Modernem.

Weil das Kulturhaus Klosterkirche nicht nur in ihren, sondern wohl auch in den Augen des Ministeriums eine besonders herausragende und gelungene Sanierungsmaßnahme in einem Stadterneuerungsgebiet ist, überreichte Ministerin Razavi Bürgermeister Stefan Wörner feierlich eine Bronze-Plakette, die an der Fassade des Gebäudes angebracht werden kann. Zuvor gab es einen Austausch zwischen den beiden Politikern zum Thema Sanierung.

Förderantrag im September

Wörner gab einen Ausblick auf die laufenden und kommenden Sanierungen, die in Pfullingen umgesetzt werden und anstehen. Vorne weg: das Sanierungsgebiet »Westliche Innenstadt«, zu dem auch das sanierungsbedürftige Schloss zählt. »Das Dach des Schlosses ist undicht und muss dringend repariert werden.« Im September dieses Jahres würde die Stadt dafür beim Land einen Förderantrag einreichen, »der dann hoffentlich genehmigt wird«, sagte Wörner mit Blick in Richtung der schmunzelnden Ministerin.

Bevor es zu einem kurzen Rundgang in Richtung Baustelle Rathausergänzungsgebäude und Schloss losging, gab es einen kurzen Austausch im Kulturhaus. Foto: Schanz Bevor es zu einem kurzen Rundgang in Richtung Baustelle Rathausergänzungsgebäude und Schloss losging, gab es einen kurzen Austausch im Kulturhaus. Foto: Schanz

Ein weiteres, das demnächst angegangen werden soll, ist das Sanierungsgebiet »Lindenplatz/Innenstadt Süd«. Hier soll aber noch die Trassen-Entscheidung zur Regional-Stadtbahn abgewartet werden, bevor die detaillierte Planung beginnt. »Machen wollen wir viel. Aber eins nach dem anderen, denn wir wollen uns auch nicht überfordern«, sagte Bürgermeister Wörner.

29 Millionen Euro seit 1971

»Der Titel für die vielen Projekte könnte lauten: In Pfullingen geht richtig was, und das sogar in schwierigen Zeiten«, sagte Ministerin Razavi. Sie wisse um die finanziellen Herausforderungen, vor denen die Kommunen im Land stünden. »Doch es handelt sich ja um Geld, das durch den Bau und der Sanierung von Gebäuden in der Region bleibt.« Und damit nachhaltig angelegt sei. Seit 1917 gibt es die Städtebauförderung und seitdem wurden Fördergelder in Höhe von 29 Millionen Euro an Pfullingen ausgezahlt. Es gehe darum, mit dem vielen Geld nicht nur das Leben zu erhalten, sondern es auch schöner zu machen. »Und wenn das in Pfullingen so weitergeht wie bisher, dann unterstützen wir die Vorhaben gerne.«

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Pfullingen ein. Mit von der Partie (von links): Manuel Hailfinger, CDU-Landtagsabgeordneter, Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter, Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner und Thomas Poreski, Landtagsabgeordneter der Grünen. Foto: Schanz Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Pfullingen ein. Mit von der Partie (von links): Manuel Hailfinger, CDU-Landtagsabgeordneter, Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter, Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner und Thomas Poreski, Landtagsabgeordneter der Grünen. Foto: Schanz

Im Anschluss an den Austausch erklärte Architekt Thomas Bamberg das Konzept hinter dem Kulturhaus Klosterkirche und führte die Ministerin gemeinsam mit den Gästen Michael Donth, CDU-Bundestagsabgeordneter, Manuel Hailfinger, CDU-Landtagsabgeordneter, Thomas Poreski, Landtagsabgeordneter der Grünen, sowie einigen Mitarbeitern aus der Pfullinger Stadtverwaltung durch die Räume.

Eintrag ins Goldene Buch

Im Cäciliensaal, dem historischen Saal im zweiten Obergeschoss der Klosterkirche, lag dann auch das Goldene Buch der Stadt Pfullingen bereit, in das sich Razavi eintragen durfte. Die Ministerin wirkt nach dem Rundgang zufrieden: »Es ist schön zu sehen, dass die Städtebauförderung überall wirkt und überall auch anders wirkt.« Nach einer kurzen Verschnaufpause führte Wörner die Truppe dann über die Neue Mitte zur Baustelle des Rathausergänzungsgebäudes und vorbei an der Baumannschen Mühle weiter in Richtung Schloss, wo die kurze Stadtbesichtigung endete. Der Bürgermeister hofft, dass Ministerin Razavi während ihres Besuches erkennen konnte, dass sich in Pfullingen Gutes tut. »Alles Weitere sehen wir dann, wenn wir Rückmeldung zu unserem Förderantrag im Herbst erhalten.« (GEA)