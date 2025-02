Mayer Rolladen- & Sonnenschutztechnik – Innovative und komfortable Lösungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pfullingen. Wer morgens unsanft aus dem Schlaf gerissen werden will, stellt um 6 Uhr seinen Wecker. Wer sich lieber von der Sonne wecken lassen will, lässt um 6 Uhr geräuschlos den Rollladen hochfahren. Mit dem Spiel von Licht und Schatten beschäftigt sich die Familie Mayer aus Pfullingen inzwischen in der vierten Generation. 1961 gründete Johann Mayer den Pfullinger Handwerksbetrieb, den 1980 sein Sohn Josef übernahm und 1990 sein Enkel Wolfgang mit seiner Frau Bärbel. Sie verlagerten auch den damaligen Standort ins Industriegebiet Steinge. Dort besteht inmitten des Einkaufsangebots während der Öffnungszeiten der Firma Mayer Rolladen- & Sonnenschutztechnik immer auch die Möglichkeit, sich in der Ausstellung inspirieren zu lassen. »Aber mit einem Termin ist es natürlich besser«, empfiehlt Sandra Mayer-Wörner, die Urenkelin des Firmengründers. Mit einem betriebswirtschaftlichen Studium und einem Meisterbrief im Rollladen- und Sonnenschutzhandwerk verstärkt sie seit 2007 das insgesamt 16-köpfige Team.

Standort seit den Neunzigerjahren: Die Pfullinger Max-Eyth-Straße 18. Foto: PR Standort seit den Neunzigerjahren: Die Pfullinger Max-Eyth-Straße 18. Foto: PR

Draußen zuhause

Soll der kleine City-Balkon zur angenehm temperierten Oase werden? Oder die große Terrasse im Grünen vor neugierigen Blicken besser geschützt sein? Für jedes Problem gibt es eine Vielzahl von innovativen Lösungen. So sind Markisen beispielsweise nicht mehr nur horizontal oder vertikal ausziehbar, sondern bieten dank eines diagonalen Führungssystems sehr reizvolle Formen des Beschattens oder des privaten Raums im Freien ganz nach dem Motto: »Draußen zuhause«. Komfort bieten Automatisieren und die Möglichkeit, per App den Sonnenschutz zeitgleich in allen Räumen oder sogar aus der Ferne zu steuern. Geblieben ist jedoch die handwerkliche Sorgfalt, mit der die Montage erfolgen muss, um von Dauer zu sein. Ein richtiger Alleskönner ist beispielsweise der Rollladen. Er schützt im Winter vor Kälte und im Sommer vor zu viel Wärme. In der einbruchshemmenden Ausführung machen sie Einbrechern das Leben schwer. In der Rollladen-Jalousien-Variante vereinen sie die Vorteile beider Beschattungssysteme in sich. Mit diesen Innovationen vor Augen ist es schwer, sich vorzustellen, dass deren Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht, aber:»Bereitsim Dreißigjährigen Krieg, also zwischen 1618 und 1648, ist der erste Rollladen entwickelt worden«, sagt Sandra Mayer-Wörner. (va)