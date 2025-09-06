Münsinger Musik-Akademie: Einrichtung eines Schulungs-Studios wird gefördert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Akademie für Musikpädagogische Ausbildung Baden-Württemberg mit Sitz in Münsingen bietet verschiedene Ausbildungsgänge sowie zahlreiche Seminare und Workshops im Bereich Musik und Tanzen an. Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren gestiegen, was zu einem Erweiterungsbedarf der Akademie geführt hat. Da war es ein Glücksfall, dass das Nebengebäude in der Hauptstraße 19, das früher als Manufaktur und Gastronomie genutzt wurde, leer stand. Um dort ein neues Schulungs-Studio einzurichten, hatte der Projektverantwortliche Dr. Dietmar Leichtle das Gebäude gekauft und um- und ausbauen lassen. Diese Maßnahmen wurden von Leader Mittlere Alb gefördert.

Kooperationen mit China

»Insbesondere im Bereich der frühkindlichen musikpädagogischen Bildung ist die Akademie international gefragt. Wir befinden uns im Auf- und Ausbau regelmäßiger Kooperationen mit mehreren chinesischen Musikhochschulen und Preschool Education Colleges«, berichtet Leichtle. Doch vor allem Online-Schulungen konnten aufgrund fehlender räumlicher und technischer Ausstattung bisher nur behelfsmäßig stattfinden, das hatte keine Perspektive. So entstand die Idee ein Schulungs-Studios einzurichten mit Musikstudio und Bewegungsraum. Dafür wurden bei Leader Mittlere Alb Fördermittel beantragt. Nachdem diese bewilligt waren, wurde das Gebäude in der Hauptstraße baulich hergerichtet und mit moderner digitaler Technik ausgestattet.

»Unsere Schulungen und Austauschaktivitäten dienen der Ausbildung heranwachsender Generationen und der Verständigung unterschiedlicher Kulturen und Menschen auf Basis von Musik. So bauen wir kulturelle Brücken – eine sehr spannende und vielseitige Arbeit«, erzählt Leichtle. Die Angebote sollen weiter ausgebaut und verschiedene Kooperationspartner in globalen Austausch gebracht werden – digital wie auch vor Ort in Münsingen in Form von Studien- und Weiterbildungsaufenthalten.

Für die Akademie ist das Projekt ein wichtiger Pfeiler für die zukunftsfähige Sicherung und Weiterentwicklung. Es ist ein Baustein für die betriebliche Transformation ins digitale, global vernetzte Zeitalter. Zudem wird ein Beitrag zur Fachkräftegewinnung und -sicherung geleistet. Gleichzeitig wirkt sich die Wiederbelebung des leerstehenden Objekts positiv auf die Entwicklung im Zentrum Münsingens aus.

Förderanträge jetzt stellen

Mit dem Förderprogramm Leader werden Projekte zur Weiterentwicklung der Region unterstützt. Dafür können Akteure Fördergelder für die Umsetzung ihrer Ideen beantragen. Wer von einer finanziellen Unterstützung profitieren will, kann noch bis Dienstag, 30. September, einen Projektantrag beim Regionalmanagement von Leader Mittlere Alb einreichen.

Das Fördergeld wird als Zuschuss ausgezahlt, der Fördersatz variiert zwischen 30 bis 70 Prozent. Voraussetzung ist, dass das Projekt gut geplant ist, zügig umgesetzt werden kann und noch nicht begonnen wurde. Interessierte wenden sich an die Regionalmanager Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl. Weitere Hinweise zur Förderung gibt es online. (eg)

www.leader-alb.de