Lesung mit Daniel Speck in Dettingen: Von den Beatles und der Hippe-Zeit

DETTINGEN. Die Beatles, ihr legendäres »Weißes Album« und ein junges Trio aus Hamburg auf einem Spontan-Trip auf dem Hippie-Trail nach Indien, die verbindende Klammer zwischen 1968 und der Jetztzeit ist das Yoga: Erfolgsautor Daniel Speck hat nach »Bella Germania«, »Piccola Sicilia« und »Jaffa Road« erneut einen Bestseller geschrieben. Zum Abschluss der Ermstäler Literatur- und Kulturtage war der Münchner in Dettingen zu Gast.

Eine Lesung war angekündigt – doch die rund 100 Besucher im Bürgerhaus am Anger erlebten anderthalb Stunden bestes Entertainment von einem nahbaren und sympathischen Schriftsteller: Mit ganz viel Wärme in der angenehm ruhigen Stimme las er aus seinem Werk vor, ohne jedoch zu spoilern. Zu hören gab’s gerade so viel, dass man Lust auf mehr bekam.

Die Geschichte hinter dem Song

Zudem präsentierte Speck immer wieder Histörchen rund ums Thema Indien und Hippies oder waren Beatles-Lieder zu hören. Auch zeigte der Autor Bilder von damals und heute – die waren von ihm persönlich aufgenommen auf einer Reise nach Indien, die ihn zufällig auf die Spuren der legendären Band aus Liverpool brachte.

Drei Wochen sei er für eine Ayurveda-Kur in Nordindien gewesen. An einem Ort am Ganges, der für ihn zunächst keine Bedeutung hatte und doch voller Geschichte ist: Rishikesh. Dort sei das Yoga quasi erfunden worden. Für die Beatles war’s 1968 ein Rückzugsort. Sie verbrachten mehrere Wochen im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi, den gibt es längst nicht mehr. Nur noch die Ruinen stehen dort, für Daniel Speck eine Besichtigung mit Folgen: In seinem Kopf entwickelte sich eine Geschichte rund um die Beatles-Songs des Weißen Albums, im fernen Indien laut Speck geschrieben für die Ewigkeit.

In einer Zeit des Umbruchs

Die Geschichte hinter den Songs zu erzählen, das sei sein Gedanke gewesen und deshalb gibt’s zu »Yoga Town« auch eine Playlist. »Ich war vor Ort und machte mir Gedanken, was damals hier passiert sein könnte«, erzählt Daniel Speck. »Ich wollte mich selbst finden. Das habe ich nicht, ich habe dafür eine Geschichte gefunden.« Fünf weitere Recherche-Reisen folgten. Er lerne beim Schreiben und die Neugierde treibe ihn an: Für ihn gehe dabei eine Welt auf und er hoffe, dies auch den Lesern zu vermitteln. »Lesen heißt, Empathie zu entwickeln«, gibt er den Zuhörern im Zillenhart-Saal mit.

Daniel Speck lässt die Leser in eine Zeit des Umbruchs eintauchen, junge Menschen rebellierten gegen die preußisch geprägte Spießigkeit ihrer Eltern: »Ausstieg war das Gebot der Stunde«, skizziert Speck das Lebensgefühl. »Sie wollten frei sein, den Puls des Lebens fühlen und der Aufbruch selbst war das Ziel.« LSD-Trips, Joints und der Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus, Trips nach Indien: Die ausgehenden 60er-Jahre waren bewegend und dieses Feeling einer Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist, habe er vermitteln wollen.

Interesse so groß wie noch nie

Im Publikum, das übrigens fast ausschließlich weiblich war, gab’s zum einen zustimmendes Kopfnicken: Viele Zuhörerinnen haben diese Zeit erlebt, für sie war’s eine Reise zurück in die Vergangenheit. Die Jüngeren lässt Daniel Speck staunend zurück: Da war ja schon ganz schön etwas los, damals, als die Senioren von heute jung waren. Seine Bücher verbinden die Generationen, das wurde bei der Veranstaltung deutlich und im Grunde schreibt Daniel Speck auch keine ausgesprochene Frauenliteratur. Die wenigen Männer, die im Publikum saßen, waren begeistert und erstaunt, wie tief und historisch genau der Autor in die Geschichte eintaucht und den Zeitgeist trifft.

Daniel Speck hat viele Stammleserinnen, jung wie älter: Auf den offiziellen Teil folgte eine Fragerunde, und die Möglichkeit, in den Dialog mit dem Autor zu treten, wurde rege in Anspruch genommen. Auch fürs Signieren nahm sich der Schriftsteller und Drehbuchautor viel Zeit. Mit der Lesung endeten die diesjährigen Ermstäler Literatur- und Kulturtage, die zum 25. Mal stattgefunden haben. Die Veranstalter ziehen mehr als zufrieden Bilanz, so groß sei das Interesse an den drei Programmpunkten noch nie gewesen. (GEA)