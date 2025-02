Juwelier Johan – Goldankauf zum aktuellen Tagespreis. Schmuck, Uhren und Trauringe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen..»Es ist alles Gold, was glänzt.« Im Reutlinger Juweliergeschäft Johan in der Metzgerstraße 55 kann man die Redewendung auf diese Weise anpassen. Dort dreht sich nämlich in der Tat alles um Gold. Inhaber Mohammed Maaroof zeigt seit 15 Jahren Präsenz in der Metzgerstraße. Innerhalb seiner Familie hat das Juwelier und Uhrmacherhandwerk eine mehr als 120 Jahre alte Tradition.

Das Börsengeschehen

Wir besuchen den gebürtigen Iraker, der in Dubai und Deutschland aufgewachsen ist, an einem Dienstagmorgen um 10 Uhr. Auf einem Bildschirm ist der aktuelle Börsenpreis für Gold zu sehen. Ein älteres Ehepaar betritt das Geschäft und packt aus: Zahngold – drei Klümpchen an der Zahl – liegen auf der Glasvitrine. Maaroof wiegt das Gold routiniert ab, tippt zügig auf seinem Taschenrechner. »Das sind 750 Euro.« Die ältere Dame jubiliert: »So viel, da kommen wir wieder!«

Besondere Uhren

Der Juwelier kauft und verkauft auch Schmuckstücke, Münzen, Diamanten, Trauringe und besondere Uhren. Markenuhren von Herstellern wie Rolex, Hublot, Audemars Piguet oder Omega, um ein paar Beispiele zu nennen. Auf Anfrage erstellt das Haus auch Schmuckzertifikate, die Auskunft über Gewicht, Qualität, und Echtheit geben. Manchmal bringt die Kundschaft sogar ganze Erbschaften an Schmuck, um diese in Bares umzusetzen. Und die Nachfrage nach wiederaufgearbeitetem, preislich interessantem Goldschmuck ist groß: »Gold hat keinen Motor wie ein Auto, wo die Kilometerzählen. Man kann Gold immer in einen Neuzustand versetzen«, berichtet der erfahrene Geschäftsinhaber. In seinem Juwelierladen in der Metzgerstraße werden auch Schmuckstücke repariert, damit sich die Kundinnen und Kunden schnell wieder an ihren Lieblingsstücken erfreuen können.

Der Ankauf von Gold ist einwichtiges Standbein Foto: PR Der Ankauf von Gold ist einwichtiges Standbein Foto: PR

Wünsche der Kundschaft

Ketten, Ringe und Uhren werden mit einer Vielzahl von Methoden bearbeiten, beispielsweise Schmieden, Hartlöten, Nieten, Schweißen, Gravieren oder Punzieren. Schmuck wird zudem auch nach individuellen Designwünschen der Kundschaft hergestellt. Zu den weiteren Arbeiten, die angeboten werden, gehören Perlen knüpfen, Steine setzen sowie das Umarbeiten von Gravuren.

»Eine Vertrauenssache«

»Nicht nur Goldankauf ist Vertrauenssache, sondern auch der Erwerb von feinem Schmuck. Wir führen für Sie ausgesuchte Schmuckwaren in hochwertigen Goldlegierungen mit echten Edelsteinen und Diamanten« – so wirbt der Geschäftsmann auf seiner Homepage. Altgold, das Mohammed Maaroof von Privatkunden, aber auch von anderen Juwelieren annimmt, wird bei ihm im Hausselektiert und in der Werkstatt zu Barren eingeschmolzen. Auf diesem Hintergrund sieht er sich eher als Großhändler, der die tagesaktuellen Börsenpreise berücksichtigt. (GEA)