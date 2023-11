Bitte aktivieren Sie Javascript

Die israelischen Streitkräfte sind in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen. Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten »eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Schifa-Krankenhauses durch«, teilte die Armee am frühen Mittwochmorgen auf Telegram mit.