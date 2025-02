IB Bildungscampus – Im Markwasen bietet das Café QuerBeet Raum für Begegnungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.13 Uhr. Das Gewächswachs auf dem Areal des IB Bildungscampus verwandelt sich einmal mehr in das Café QuerBeet. Die Kräuterpädagogin Daniela Häberle dekoriert den langen Tisch für die Veranstaltung »Räuchern mit heimischen Pflanzen« . Inzwischen bereitet Gartenbaulehrerin Tanja Schütz zwei Tees aus eigenem Kräuteranbau zu: Der einen Thermoskanne entströmt ein feiner Zitronengrasgeruch; die andere enthält die optimale Mischung für die kalte Jahreszeit: Ingwer, Zitrone und Honig stärken die körpereigenen Abwehrkräfte. 90 Minuten später. In den Gewächshäusern duftet es, als ob eine ganze Räuchermännchen Brigade Einzug gehalten hätte. Daniela Häberle kokelt einen Bund Mariengras am unteren Stengelende an – ein uraltes Reinigungsritual, das sie einmal im Monat anwende, erklärt sie. Die kleine Frauengruppe ist im angeregten Austausch und strahlt eine große Harmonie aus.

»Genau das ist unser Ziel«, erklärt Standortleiterin Mona Schwerber. Mit Sprachtreffs, um in lockerer Form die deutsche Sprache zu üben; Musik, Kochen, Gärtnern und vieles andere mehr sollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt untereinander stärken und eine Brücke schlagen zu Menschen anderer Kulturen. Ein Leuchtturmprojekt hierfür ist die Teilnahme am interkulturellen Festival von franzK. Zwei syrische Kurdinnen aus der Kochgruppe bereiten dafür an einem Stand Gerichte aus ihrer Heimat zu. Die Teilnahme an den Veranstaltungen sind in der Regel kostenlos; eingeladen sind alle Interessierten ab 12 Jahren – nach oben gibt es kein Limit.

Eine gemütliche Frauenrunde ließ sich vor gut einer Woche in dieKunst das Räucherns einführen. Foto: IB Eine gemütliche Frauenrunde ließ sich vor gut einer Woche in dieKunst das Räucherns einführen. Foto: IB

Das Café QuerBeet startete zum Weltfrauentag 2024 und besticht durch seine besondere Atmosphäre inmitten der Pflanzen des Gewächshauses. Es ist ein Projekt, das durch das Bundesprogramm »Gesellschaftlicher Zusammenhalt« gefördert wird, das wiederum das Bundesministerium das Innern und für Heimat ins Leben gerufen hat. Träger des Café QuerBeet ist der Internationale Bund e.V. (IB). Er betreibt in Reutlingen den IB Bildungscampus CarloSchmid-Haus mit beruflicher Bildung, inklusiven Werkstätten und dem Bereich Jugendhilfe sowie am Standort GustavSchwab-Straße verschiedene Berufskollegs – unter anderem Medien & Design, Wirtschaft und Fremdsprachen, die mit der Fachhochschulreife abschließen. (va)

EINE KLEINE AUSWAHL DER MITMACH-ANGEBOTE

Kräuterwanderung, Schafwolle verarbeiten und ein Bildhauerkurs

Neben bekannten und bewährten Angeboten gibt es dieses Jahr im QuerBeetCafé einen erweiterten Garten- und Kreativbereich. Exemplarisch für viele weitere Aktionen nach dem Motto: »Grün und Gut – Das Leben kann so einfach sein« stehen diese drei Veranstaltungen.

Am 11. April gibt es eine Kräuterwanderung im Markwasen mit dem Alb-Guide und der »Kräutertante« Christel Ehlers. Von 14 bis 17 Uhr werden Kräuter sozusagen vor der Haustür gesammelt, um sie danach für Rezepte zu verwenden – die Verkostung gehört natürlich auch dazu.

Der Mai ist der Wolle Monat und hat das Motto: »Vom Schaf zum Topflappen«. Den Weg vom Wollvlies bis zum gehäkelten Topflappen lässt sich am 8., 15., 22. Mai sowie am 5. Juni jeweils ab 14 Uhr nachvollziehen. Das Schmankerl im August ist ein Bildhauerkurs. (va)