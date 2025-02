Hahn Reisen – Ines Hahn und ihr Team vermitteln besondere Erlebnisse auf Kreuzfahrten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Ein Uhr nachts ist die Zeit der Träume. Wenn Ines Hahn und ihr Team die Kundschaft auf Reisen schickt, werden Träume wahr. Dann bedeutet ein Uhr nachts nicht nur, von großer Weite auf blauen Weltmeeren zu träumen. Dann ist es real, an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes auf den Wellen eines Ozeans dahin zu gleiten und sich im Schlaf die Sehenswürdigkeiten der Welt nahe bringen zu lassen. Ob zu Palmenstränden in der Karibik oder zu Eisschollen am Nordkap, Ines Hahn und ihr Team wissen, wie sich auf schönste Art das Wunschziel erreichen lässt. Schließlich ist sie eine erfahrene Kreuzfahrtspezialistin und führt den Familienbetrieb Hahn Reisen bereits in dritter Generation mit ihrer Schwester Katja Hahn, die als Kfz-Meisterin die hauseigene Werkstatt leitet. »Seit über 20 Jahren bereise ich sämtliche Weltmeere und Flüsse und kenne sämtliche Schiffe der AIDA und A-ROSAFlotte«, sagt Ines Hahn. Auch ihre Kollegin Katrin Arndt kennt die Schiffe und viele der Routen, so können die beiden aus erster Hand wertvolle Informationen und Tipps geben bei einer umfassenden Beratung. Da verwundert es nicht, dass das Unternehmen am Reutlinger Heilbrunnen 130 bereits mehrfach Spitzen-Auszeichnungen bekam. Zuletzt 2024, als Hahn Reisen erstmals von AIDA Cruises als »Helden der Meere« geehrte wurde – für den engagierten Einsatz und die Leidenschaft, mit der das Team unvergessliche Kreuzfahrterlebnisse für seine Kunden gestaltet. Damit diese auf verschiedenste Arten ihrem Alltag entfliehen können, arbeitet Hahn Reisen auch mit sämtlichen anderen namhaften Reedereien zusammen. Entspannt auf hoher See zu reisen ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die Ines Hahn und ihr Team anbieten. Während die einen auf Kreta anlegen und die faszinierende Architektur der griechischen Insel bewundern, bummeln die andern lieber durch New York, bevor sie wieder an Bord den Komfort ihres Schiffes genießen. Wieder andere möchten lieber nähere Ziele erkunden.

InesHahn hatsich auf Kreuzfahrten mit allen namhaften Reedereien spezialisiert

Flüsse erkunden

Da ließe sich beispielweise auf der Rhône den Vorzügen französischer Weine auf die Spur kommen. Oder in deutschen Landen bleiben und die romantischen Seiten einer Fahrt auf der Mosel entdecken. So gehören neben Hochsee auch Flusskreuzfahrten zum Portfolio von Hahn Reisen. Auch für dieses Engagement heimste das Team bereits begehrte Auszeichnungen ein. So machte A-ROSA Flusskreuzfahrten im vergangenen Jahr das Reutlinger Reiseunternehmen wiederholt zum Platinpartner – als Beleg für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Expertise des Teams im Bereich Fluss Kreuzfahrten.

Die Geschwister Ines und KatjaHahn führen das Unternehmen

Mit dem Bus auf Tour

Doch ihre Traumreise können die Kunden auch auf vier Rädern in der Gruppe antreten. Hahn-Reisen bietet auch Busreisen an. Mit seiner Omnibusflotte bringt das Unternehmen jegliche Gruppen zu Ausflugszielen in Nah und Fern, zu sehenswerten Städten, Museen oder besonderen Gastwirtschaften. Auch Vereine und Betriebe nutzen diese Möglichkeit. Zudem bietet das Unternehmen jedes Jahr einige Gruppenreisen (auch GEA-Leserreisen) mit umfassendem Service an, der von vielen Stammkunden geschätzt wird. So individuell wie die Kunden sind die Wünsche für einen perfekten Urlaub. Wer nicht nur nachts um eins davon träumen will, findet hier Experten, die seit 95 Jahren Reiseträume verwirklichen. (iso)