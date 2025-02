Gottlob Maier – Der Bosch Car Service in Pfullingen sorgt schon morgens für Mobilität

Bitte aktivieren Sie Javascript

Pfullingen.Manchmal ist die Welt schon morgens um acht Uhr nicht mehr in Ordnung – das Auto springt nicht an! Ein Fall für den Bosch Car Service Gottlob Maier in Pfullingen. Der Notdienst des 1934 gegründeten Unternehmens kann in den meisten Fällen helfen, das Auto wieder flott zu machen. Besser ist es, den Wagen regelmäßig zur Inspektion zu bringen. Dann gibt es für die Kunden eine Mobilitätsgarantie, so dass sie auf der sicheren Seite stehen. Aber ob Pannenhilfe oder regelmäßiger Inspektionstermin – acht Uhr ist eine gute Zeit für alle notwendigen Arbeiten am Auto. Ziel ist, dass der Kunde wie gewohnt in den Tag starten kann. »Der Kunde muss sich in seiner Mobilität nicht einschränken, weil er auf Wunsch einen Ersatzwagen bekommt«, sagt Sebastian Maier, der den Betrieb in dritter Generation führt. Die Werkstatt ist nicht markengebunden, kann also eine Diagnose für die Autos aller Hersteller stellen. »Wir haben bei der technischen Ausstattung und Software die selben Diagnosemöglichkeiten wie die Hersteller«, so Maier.

Als zertifizierter Bosch Car Service bietet Gottlob Maier Dienstleistungen rund um Pkw und Wohnmobile an. Foto: PR Als zertifizierter Bosch Car Service bietet Gottlob Maier Dienstleistungen rund um Pkw und Wohnmobile an. Foto: PR

Kommunikation für Camper

Neben Inspektionen und Reparaturen an Pkw hat sich das Maier-Team auf einen umfassenden Komplettservice für Wohnmobile, Caravans und Camper sowie individuelle Umbauten spezialisiert. Vor allem die Besitzer von Wohnmobilen lassen ihr Fahrzeug gerne an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Von Mechanik und Service über Elektrik bis hin zu Um- und Aufbauten, Solaranlagen und TV-Einrichtungen kümmert sich das Team von Gottlob Maier um alles, damit Kunden sorgenfrei reisen können. Was derzeit gefragt ist, sind Zusatzbatterien, Solaranlagen, Standheizungen und Klimaanlagen. Ein weites Feld ist das Thema Kommunikation für Camper. Wie Zuhause wünschen sich viele auch unterwegs Multimedia und Wlan und darüber hinaus Alarmanlagen und GPS-Tracking. Da führt der Weg zum Bosch-Service. Beim Bosch-Service waren das Autoradio und die Telefonie schon immer in besten Händen. Seit mehr als 40 Jahren ist der Betrieb im Mobilfunkbereich tätig und betreut zahlreiche Privat- und Firmenkunden. Ob es um das neueste Smartphone geht oder den Mobilfunkvertrag dazu, ob mobiles Internet, Flottenmanagement, Navigation, Fahrzeugortung oder Rückfahrvideosystem – die Experten des Pfullinger Bosch Car Service kümmern sich darum. Als Fachhandelspartner der Freenet AG bietet Gottlob Maier freie Netzwahl zwischen T-Mobile, Vodafone und O2-Telefonica an. Sebastian Maier ist überzeugt davon, dass die Beratungsqualität seiner Mitarbeiter besser ist als im Telefonshop.

Das liegt an der Erfahrung und an der langen Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter. Bei einem Rundgang in den Werkstätten zeigt sich, dass der Bereich für Wohnmobile und Kleinlaster anders ist, als der für Pkw. Mehr Platz, höhere Räume und größere Hebebühnen, da steht sogar eine Kreissäge, wie in einer Schreinerei. »Wenn wir zum Beispiel einen neuen Kühlschrank einbauen, müssen wir manchmal die Arbeitsplatte in der Küche anpassen«, erläutert Sebastian Maier. Seine Mitarbeiter sind alles Fachleute: Kraftfahrzeugmeister, -elektriker und -mechatroniker. Ein Teammitglied ist »Reifen- Hotel-Managerin«. In dem »Reifen-Hotel« lagert der Fachbetrieb rund 800 Radsätze für die Kunden ein und kümmert sich darum, dass der Reifenwechsel den Jahreszeiten entsprechend reibungslos abläuft. So können die Kunden nicht nur entspannt in den Tag, sondern auch entspannt in den Sommer starten.