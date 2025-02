GEA – Die Digital- und Videoabteilung liefert maßgeschneiderte Lösungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Früh am Morgen herrscht emsige Betriebsamkeit: Dennis Göbel und Robin Münz packen die letzten Ausrüstungsgegenstände zusammen und machen sich auf den Weg zum Kunden. Die frische Morgenluft und die klare Nacht versprechen ideale Bedingungen für den Dreh. Kaum angekommen, startet das Team direkt mit den ersten Drohnenaufnahmen. Noch vor der aufgehenden Morgensonne sind die ersten Aufnahmen der angehenden Lichter des Firmengebäudes im Kasten und liefern eine beeindruckende Kulisse. Atemberaubende Videoszenen entstehen, in denen sich Natur und Technik perfekt ergänzten. Der frühe Startzahlt sich aus – es gelingt, magische Aufnahmen einzufangen, die den Beginn eines vielversprechenden Drehtags und Imagefilms markieren. Nach diesen eindrucksvollen Aufnahmen geht es ins Firmengebäude, wo das Set aufgebaut wird. In prägnanten Sätzen stellt eine Mitarbeiterin das Unternehmen vor und gibt spannende Einblicke in dessen Besonderheiten.

Seit fast drei Jahren verfügt der GEA über eine Digital- und Videoabteilung, die Unternehmen erhebliche Vorteile bietet. Foto: PR Seit fast drei Jahren verfügt der GEA über eine Digital- und Videoabteilung, die Unternehmen erhebliche Vorteile bietet. Foto: PR

Die Schnittbilder

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Interviews widmet sich das Team den Schnittbildern. Diese Sequenzen werden aus Mitarbeitersicht gedreht und ermöglichen tiefere Einblicke in die Arbeitsabläufe. Ob Detailaufnahmen moderner Maschinen oder Nahaufnahmen engagierter Mitarbeiter – jeder Moment wird sorgfältig eingefangen, um den Imagefilm authentisch und lebendig zu gestalten. Nach rund drei Stunden intensiver Dreharbeiten ist das Material im Kasten. Zurück im Büro, beginnt der kreative Schnittprozess. Mit Feingefühl werden hier die besten Szenen ausgewählt, kombiniert und mit passender Musik untermalt. Bereits eine Woche später erhält der Kunde den fertigen Film zur Veröffentlichung.

Haben Sie Interesse an einem unserer vielseitigen Videoformate? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter digitalsales@gea.de und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Geschichte erzählen. Der Reutlinger General-Anzeiger ist als traditionsreiches Printmedium bekannt und versorgt die Menschen seit 1888 mit Informationen. Doch auch die digitale Welt spielt im renommierten Verlagshaus eine wichtige Rolle: Moderne Kommunikationskanäle stehen gleichberechtigt neben den klassischen Medien.

Breites Spektrum

Seit fast drei Jahren verfügt der GEA über eine Digital- und Videoabteilung, die Unternehmen erhebliche Vorteile bietet – sei es bei der Imagebildung, Unternehmenspräsentation oder Produktbewerbung. Die GEA-Digitalabteilung bietet ein breites Spektrum an Lösungen, von digitalen Banneranzeigen bis hin zu maßgeschneiderten Online-Werbeformaten, die gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Verantwortung für die Umsetzung dieser individuellen Lösungen liegt in den Händen von Digital Sales Manager Robin Münz. Verantwortlich für den Videobereich ist Dennis Göbel, Digital Manager und Videograf. Der ausgebildete Mediengestalter für Bild und Ton war zuvor sechs Jahre in einer Werbefilm-Agentur tätig. »Das aktuell am meisten nachgefragte Format ist die Powerstory. Die Powerstory ist eine kurze Unternehmensvorstellung, in der meist der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin die Besonderheiten des Unternehmens hervorhebt, sodass sich der Betrachter einen ersten Eindruck verschaffen kann«, erklärt der 30-jährige Reutlinger.