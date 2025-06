Aktuell Schlaglichter

Fan stirbt nach Sturz von Tribüne bei Nations-League-Finale

Beim Nations-League-Finale zwischen Portugal und Spanien in München ist ein Fußball-Fan an den Folgen eines Absturzes von der Tribüne gestorben. Der Mann stamme aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit.