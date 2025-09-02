Fördermittel: Neues Equipment für die Jugendkapelle Stetten-Hörschwag

Mitglieder der Jugendkapelle sowie die Projektverantwortlichen freuen sich über ihr neues Equipment, für das es Fördergeld aus dem Regionalbudget gab.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Teil des Musikvereins Stetten-Hörschwag ist eine Jugendkapelle mit aktuell dreißig Kindern und Jugendlichen aus den Burladinger Ortsteilen Stetten, Hörschwag und Melchingen. Dank der aktiven Jugendarbeit ist es in den vergangenen Jahren gelungen, viele Jugendliche ins aktive Orchester zu übernehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Anbetracht der Nachwuchsprobleme vieler Vereine.

Neuanschaffungen wurden notwendig, um den Kindern und Jugendlichen künftig die bestmögliche Ausbildung zukommen lassen und somit den Verein für die Zukunft gut aufstellen zu können. Bei Leader Mittlere Alb stellte der Musikverein daher den Antrag auf Fördermittel für ein Kleinprojekt, konkret für neues Musikequipment.

Nachdem die Förderung zugesagt worden war, wurde alles in Auftrag gegeben: mehrere Trommeln, Pauken sowie Notenpulte. »Wir sind mit allem sehr zufrieden, die Lieferung vom Musikhaus lief unkompliziert und bei der Beantragung des Fördergelds wurden wir tüchtig vom Regionalmanagement angeleitet«, berichtet Florian Heinzelmann, einer der Projektverantwortlichen.

Neues Equipment auch für andere Musikgruppen

Doch nicht nur die Jugendkapelle profitiert von den Neuanschaffungen. Das Equipment kann von allen musikalischen Gruppen, wie der Jugendmusikschule oder dem Kirchenchor, genutzt werden, die sich mit dem Musikverein den Proberaum teilen. So trägt das Projekt dazu bei, die nunmehr 200-jährige Tradition der Blasmusik in Stetten, Hörschwag und Melchingen weiterzutragen. »Unterstützen wir unsere Musiker und den Bedarf des Nachwuchses, stärkt das den Zusammenhalt und die Zugehörigkeit zum Verein«, betont Tobias Fritz, ebenso Projektverantwortlicher. Ziel ist es, die Jugend nachhaltig im Verein zu integrieren, um das kulturelle Leben in den Gemeinden weiterhin bereichern zu können.

Die Anschaffung von zusätzlichem Equipment im Schlagwerk bedeutet nicht nur einen persönlichen Anreiz für junge Schlagzeuger, sondern auch die Möglichkeit, das bisherige Repertoire an die Interessen der Jugendlichen anzupassen. Von modernster Popmusik bis hin zu klassisch konzertanter Musik. (eg)