Eninger Bürgermeisterwahl: Marcel Modschiedler reicht Bewerbung ein

Marcel Modschiedler wirft seine Bewerbung in den Rathausbriefkasten ein.

ENINGEN. Marcel Modschiedler (45) hat seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 25. Juni in Eningen unter Achalm eingereicht, gleich am ersten Tag der Bewerbungsphase. Vor zwei Wochen hatte der gebürtige Reutlinger angekündigt, für die Nachfolge von Alexander Schweizer kandidieren zu wollen. Von 2004 bis 2017 war der Verwaltungsfachwirt bereits für die Gemeinde Eningen tätig, aktuell ist er stellvertretender Sachgebietsleiter bei der Gemeinde Gomaringen. Modschiedler ist auch privat eng mit Eningen verbunden, er verbrachte einen Großteil seiner Jugend und Kindheit hier: »Ich bin total motiviert – und die positiven Reaktionen, die ich auf die Bekanntgabe meiner Ambitionen erhalten habe, haben das noch verstärkt. Ich freue mich riesig auf die Zeit des Wahlkampfs.«

Als Fachmann aus der Gegend hat Modschiedler viele Eninger Themen auf dem Schirm, »mir ist es aber sehr wichtig, zuzuhören und ein harmonisches Miteinander zu schaffen«, betont er. »Nur miteinander kommen wir voran.« (pm)