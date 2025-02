»dermaier« – Bei vielen ist die Küche auch Mittelpunkt des Lebens und Herz des Hauses

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Wenn es im Haus einen räumlichen Lebensmittelpunkt gibt, dann ist es bei den meisten Menschen – die Küche. »der maier« bietet in seinem Küchenstudio in Reutlingen innovative Lösungen für alle, die neuen Charme und die neueste Technik in die Küche bringen wollen. Die Küche heißt dort: das »Herz des Hauses«. Genau an diesem Ort treffen sich in der Mitte des Tages, also gegen 12 Uhr, zur Mittagszeit, viele Familienmitglieder, um zusammen zu kochen, zu essen, zu plaudern – kurz, zu leben. Das hat seinen Grund: Nicht nur, dass es aus den Töpfen köstlich duftet, in den meisten Küchen ist es einfach schön und gemütlich. Dass es so ist, dazu kann »dermaier« einiges beitragen. Das beginnt mit der Wahl des persönlichen Stils. Ob modernes Design, zeitlose Klassiker, im Landhaus- oder Countrystil oder einfach einem aktuellen Trend folgend – für jeden Stil hat das Reutlinger Küchenstudio passende Oberflächen: »Wir können über 500 Oberflächenvarianten in Holz, Lack, Glas, Keramik und Naturstein bereitstellen«, sagt Geschäftsführer Timo Maier. Das »Herz« der Küche wiederum ist die Technik: Herd, Backofen, Kühl-Gefrier-Kombination und alles was noch dazu gehört. Die digitale Anbindung der Geräte ist schon seit geraumer Zeit ein Thema. Ein Aufsehen erregendes und praktisches Element in der Küche ist der Quooker, eine hippe Armatur, die auf Knopfdruck erfrischendes Sprudelwasser oder kochend heißes Nudel- oder Teewasser liefert. Zur Funktion eines modernen Kochfeldes gehört heute der darin integrierte Dampfabzug. Ein beliebtes Gerät ist der »TwoInOne« des Herstellers Miele, der das eine (das Induktionskochfeld mit flexibel nutzbarer Kochzonengestaltung) mit dem anderen (der automatische Dunstabzug mit Edelstahlmetallfettfilter) optimal kombiniert.

Matthias Wörn und Kim Lehnert, Küchenberater Foto: PR Matthias Wörn und Kim Lehnert, Küchenberater Foto: PR

Alles aus einer Hand

Dabei ist Miele nur eine der Topmarken, die »der maier« im Angebot hat. »Wir führen ausschließlich namhafte Gerätehersteller wie zum Beispiel Neff, Liebherr und Blanco. Bei den Küchen setzen wir auf die Qualität des regionalen Anbieters Schüller, der neben ihren Standardprogrammen auch Exklusiv-Serien wie Next 125 bietet«, erklärt Timo Maier. Dennoch braucht der Traum von einer neuen Küche keine finanziellen Limits zu sprengen. Eine neue Küche muss nicht gleich 30.000 Euro kosten. Im Sortiment des Küchenspezialisten ist für jedes Budget etwas dabei, ob die Kundschaft nun die kleine Lösung für ein Studentenappartement wünscht oder die große High-End-Küche. Was überall mit dabei ist: eine intensive Beratung, bei der die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden im Vordergrund stehen. Einen ersten kreativen Impuls können sie sich in den Schauküchen holen. »der maier« versucht dann, die Idealvorstellungen der Kundschaft so genau wie möglich umzusetzen. Am Ende erhält sie einen detaillierten CAD-Plan der neuen Traumküche. Schließlich rücken die Handwerker an. Sämtliche Leistungen bietet »dermaier« aus einer Hand an. Den Einbau der Küche nehmen eigene, erfahrene Schreiner vor. Auch für Fliesen-,

Heizungs- und Sanitärarbeiten hat »der maier« Fachleute und das alles ist beim Rundumservice inklusive. Der Betrieb sieht sich als kompetenter Ansprechpartner, dessen Motto lautet: Die Heizung, Das Bad, Die Küche. Im Showroom kann, wer sich gerade die Küchen angesehen hat, noch einen Blick auf die neuesten und modernsten Bäder werfen. (dz)