Der Benefit, den man mit Geld nicht kaufen kann

Ein solides Angebot an Benefits gehört heutzutage einfach dazu", findet Dennis Birkhold. Als kaufmännischer Leiter der Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG weiß er genau, worauf Mitarbeiter und Bewerber achten. "Einer der wichtigsten Faktoren, sowohl für eine Bewerbung als auch für die langfristige Mitarbeiterbindung, ist die Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die geleistet wird. Wenn Sie mich fragen, sind Benefits eine tolle Möglichkeit, um diese Wertschätzung im Alltag zum Ausdruck zu bringen."

Mit dieser Ansicht ist Birkhold nicht allein: Beim Reutlinger General-Anzeiger wird das Zwischenmenschliche seit jeher großgeschrieben. Das wohl bekannteste Produkt des in der Region als »GEA« bekannten Verlagshauses ist der Reutlinger General-Anzeiger, die größte unabhängige und selbstständige Tageszeitung mit Vollredaktion in der Region Neckar-Alb. Dank Redaktionen in Reutlingen, Pfullingen, Metzingen, Münsingen und Tübingen hält der GEA die Region stets auf dem Laufenden — und mit Auflagenstärken von über 30.000 erreicht die Tageszeitung allein im klassischen Printformat mehr als 75.000 Leser.

Das ist aber längst nicht alles, denn das GEA-Portfolio ist breit gefächert: Was vor über 130 Jahren mit der Tageszeitung anfing, hat sich im Lauf der Zeit zu einem breit aufgestellten Dienstleistungsunternehmen für Kommunikation, Publishing und Media Services entwickelt. Am GEA-Firmensitz in der Reutlinger Innenstadt entstehen heutzutage neben Sonderveröffentlichungen für Zeitung und Wochenblatt auch Magazine wie die »Alblust«, die »AzubiOffensive« und – Sie ahnen es schon — das »TOP Arbeitgeber Magazin«, das Sie gerade lesen. Außerdem betreibt die GEA Publishing und Media Services GmbH & Co. KG, eine auf crossmediale Lösungen spezialisierte Tochter des Reutlinger General-Anzeigers, seit über einem Jahrzehnt REGIOALBJOBS.de, ein regionales Stellenportal für die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, das jeden Monat zwischen 12.000 und 18.000 Besucher verzeichnet.

Entsprechend groß und bunt gemischt ist auch das GEA-Team. Rund 150 Mitarbeiter wirken an der Planung und Gestaltung der zahlreichen Print- und Digital-Produkte mit. Von Medienberatern und Projektmanagern über Redakteure und Fotografen bis hin zu Experten für Grafikdesign und IT arbeiten dabei Fachkräfte aus ganz unterschiedlichen Bereichen Hand in Hand. »Die Vielfalt der Perspektiven ist eine unserer großen Stärken — und übrigens auch einer der Gründe dafür, dass wir unsere Benefit-Strategie nach und nach ausweiten«, merkt Dennis Birkhold an. »Wir wollen allen im Team etwas bieten, das ihnen im Alltag einen spürbaren Mehrwert bringt. Für den einen ist das eben der Einkaufsgutschein und für den anderen eher das Jobrad oder das Fitnessangebot.«

Und dann gibt es da noch einen Benefit, den alle GEA-Mitarbeiter vom ersten Tag an genießen: Den Teamgeist, der von den Redaktionsbüros bis in die Druckerei alle Prozesse durchdringt und der in Besprechungen genauso zu spüren ist wie bei Firmenevents. »Der Reutlinger General-Anzeiger wurde 1888 gegründet und hat sich seitdem konstant weiterentwickelt. Und trotzdem merkt man bis heute, dass dieser Verlag ein echtes Familienunternehmen ist«, erzählt Birkhold. »Mich persönlich begeistert die Menschlichkeit und das Miteinander, das hier gepflegt wird. Das ist für mich ein Benefit, den man mit Geld nicht kaufen und in einer Stellenanzeige auch nicht angemessen beschreiben kann«, fügt er lachend hinzu. »Das muss man einfach live erlebt haben.«

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Corporate Benefits mit zahlreichen Rabatten für Onlineshops und Einzelhandel

Vielfältiges Sportangebot durch Mitgliedschaft bei HanseFit

JobRad-Leasing, auf Wunsch auch gern für ein Job-E-Bike

Das gewisse Extra

GEA-Leser wissen mehr! Aus diesem Grund haben alle Mitarbeiter der Reutlinger General-Anzeiger Verlags-GmbH & Co. KG kostenlosen Zugang zu allen GEA-Publikationen: Von der klassischen Tageszeitung über das E-Paper bis hin zu den Special-Interest- Magazinen sind Sie hier immer bestens informiert.