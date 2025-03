Brillen mit dem gewissen Extra

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Reutlingen. »Tradition im Blick – Zukunft im Fokus.« Der aktuelle Leitspruch bei Optik Reinhardt in Reutlingen lässt sich in beiden Punkten bestätigen: Das 1937 von Willy P. Reinhardt gegründete Geschäft ist tief verwurzelt in Reutlingen und wird vor allem mit Standorten in der Katharinenstraße verknüpft. Gegenwart und Zukunft liegen aktuell in den Händen von Susanne Reinhardt. Sie ist Geschäftsführerin und leitet die »Brillenspezialist Reinhardt GmbH« in dritter Generation. Dieses Jahr ist ein ganz bedeutendes für sie und ihr Team in Reutlingen. Der Umzug von der Katharinenstraße 1 in die Rathausstraße 12 hat alle Beteiligten zugleich herausgefordert, aber auch neu motiviert. Seit heute wird im komplett renovierten und modernisierten Optikgeschäft unweit des Rathauses beraten und verkauft. Die Handwerker reichten sich zum Schluss die Klinke – aber alles ist pünktlich fertig geworden.

Der neue Standort der Reutlinger Filiale in der Rathhausstraße 12 Foto: PR Der neue Standort der Reutlinger Filiale in der Rathhausstraße 12 Foto: PR

Vorfreude auf das Neue

»Es ist schon emotional, die Katharinenstraße nach 88 Jahren zu verlassen«, räumt Susanne Reinhardt dem GEA gegenüber ein. Und fügt hinzu: »Aber die Vorfreude auf das Neue ist ebenso groß.« Sie hat das Geschäft von ihrem Vater Willi Reinhardt übernommen. Dessen Vorname unterschied sich gegenüber dem des Großvaters tatsächlich nur durch ein »i« anstelle eines »y« am Ende.

Gegründet wurde das Brillengeschäft in der Katharinenstraße 19. Von Mitte der Achtziger an bis vor Kurzem war der Standort in der Katharinenstraße 1. In der Rathausstraße spielt sich nun alles schön übersichtlich auf einer Etage ab. In Reutlingen sind sechs Mitarbeitende beschäftigt, inklusive der staatlich geprüften Augenoptikerin und Meisterin. Auch ein männlicher Azubi im zweiten Lehrjahr gehört zum Team. »Ich bilde gerne aus«, versichert die Geschäftsführerin. In der Gomaringer Filiale arbeiten zwei Angestellte. Auch wenn das Fachgeschäft, das sich, so Susanne Reinhardt, »eher exklusiv aufgestellt« hat, fast die komplette Ladeneinrichtung neu einbauen ließ, wanderte auch ein kleiner Teil des bestehenden Mobiliars, zum Beispiel eine Werkbank, die im hinteren Teil des Geschäfts steht, mit in die Rathausstraße – allein schon aus Gründen der Nachhaltigkeit.

Der modische Aspekt

Brillen sind heute längst nicht mehr nur reine Sehhilfen. Der modische Aspekt ist vielen Kundinnen und Kunden sowie auch schon Kindern ebenfalls wichtig. Bei Optik Reinhardt werden Marken wie Prada, Cazal, Tom Ford oder auch Blackfin geführt. Die Gläser stammen ebenso von namhaften Herstellern – beispielsweise Essilor, Rodenstock und Zeiss.

Irisfotografie - ein individuelles Geschenk Foto: PR Irisfotografie - ein individuelles Geschenk Foto: PR

Susanne Reinhardt selbst ist eine absolute Brillen-Liebhaberin: An diesem Tag trägt sie eine – passend zum kornblauen Shirt – ebenfalls blau akzentuierte Brille. Und räumt schmunzelnd ein, dass sie mindestens 20 eigene, ganz unterschiedliche Brillen besitzt – wenn man schon an der Quelle sitzt. In ihren Lehrjahren, die sie in einem fremden Geschäft absolvierte – wurde sie vom damaligen Inhaber gebeten, wegen der Wirkung nach außen bei der Arbeit stets eine Brille zu tragen, obwohl sie in jungen Jahren noch über eine gute Sehkraft verfügte. Da sie Brillen immer mochte, störte es die heute Mitte Fünfzigjährige nicht.

Aktuell bietet das Geschäft alles rund ums gute Sehen an. Das Sortiment reicht von der Gleitsicht-, über die PC-, Lese-, Fern- und Kinderbrille bis hin zur vergrößernden Sehhilfe. Auch Sonnenbrillen – Stichwort Blaulichtschutz – sind ein großes Thema. Die Augengesundheit nimmt in einem modernen Optikgeschäft großen Raum ein. Dafür stehen im Geschäft modernste Geräte zur Verfügung und alle Schritte werden digital abgewickelt. Ob Winkelfehlsichtigkeit oder Makula-degeneration – Brillenspezialist Reinhardt sieht sich auch da als vertrauenswürdiger Ansprechpartner. Generell gehen Optiker aufgrund ihrer Erfahrungen davon aus, dass die Gesellschaft immer kurzsichtiger werde, berichtet Susanne Reinhardt. Dies begründet sie mit einer zunehmenden Fokussierung auf Smartphones, Bildschirme und Tablets.

Leicht und frühlingshaft Foto: PR Leicht und frühlingshaft Foto: PR

Am heutigen Samstag ist also die offizielle Premiere im neuen Geschäft. Ein aufregender Tag auch für alle Mitarbeitenden, die sich beim Umzug und bei den Vorplanungen mit eingebracht haben. Kundinnen und Kunden des Hauses erwartet ein hübsches Dankeschön: Sie erhalten auf Wunsch eine wunderschön farbige, künstlerisch anmutende Iris-Fotografie ihres eigenen Auges. Dazu hält sich ein darauf spezialisierter Fotograf im Geschäft auf. (GEA)