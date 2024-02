Bildungsträger im Kreis Reutlingen laden zu Reihe über Beziehungen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Eine digitale Veranstaltungsreihe zum Thema »Beziehungen« bieten die Evangelische Bildung Reutlingen, die Katholische Erwachsenenbildung Reutlingen und die Biosphärenvolkshochschule Bad Urach-Münsingen in Kooperation an. Zehn Vorträge mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung nehmen menschliche Beziehungen ganzheitlich in den Blick.

In den Vorträgen geht es um die Beziehung von Paaren, die Beziehung zu Kindern, aber auch die Beziehung zu sich selbst und es geht um das Ende von Beziehungen und einen Neubeginn, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Impuls für diese Vortragsreihe kam durch den Kontakt zweier Frauen zustande.

Die in Engstingen lebende Künstlerin Brunhilde Randolff hat eine Bilderserie geschaffen, in der sie mit ihrer Kunst die vielfältigen Gefühle und Beziehungsseiten ausdrückt. Sie kam mit Helga Hock ins Gespräch, eine berufliche Beziehungsexpertin, die unter anderem als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin in Münsingen tätig ist.

Die Ausstellung von Brunhilde Randolff mit dem Titel »Beziehungen, Liebe und so weiter« kann vom 4. Mai bis 30. Juni immer samstags, sonntags und feiertags von 14 bis 18 Uhr in der Kunstgalerie & Café Sphäre in Hayingen-Ehestetten besucht werden.

Die digitalen Vorträge finden im Zeitraum vom 7. März bis 27. Juni, jeweils donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr statt. Neben fachlichem Wissen und praktischen Tipps bleibt Zeit für Fragen und Austausch. Die jeweiligen Themen und genauen Termine finden sich auf den Websites der Kooperationsveranstalter. Anmeldung online erforderlich. (eg)

www.evang-bildung-reutlingen.de www.biosphaerenvolkshochschule.de