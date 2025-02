Berufliche und persönliche Erfüllung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wir arbeiten in einem schönen, sozialen Umfeld", sagt Nicole Dilber. Sie ist Kundenberaterin bei der GWG Reutlingen und kennt das Unternehmen seit ihrer Kindheit: "Ich habe früher in einer GWG-Wohnung gelebt und fand den Grundgedanken immer interessant", erzählt sie. "Die GWG ist kein typischer Vermieter — sie macht viel für Reutlinger Interessenten, Mieter und Eigentümer." Vermieten, Verkaufen, Verwalten und Bauen sind die Kernaufgaben der Reutlinger Wohnungsgesellschaft. Sie ist der größte Wohnraumanbieter der Region und bietet mehr als 20.000 Menschen ein Zuhause sowie rund 150 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz.

Seit ihrer Gründung 1951 schafft die GWG günstigen Wohnraum und prägt das Reutlinger Stadtbild. Kürzlich begann der Bau einiger Mehrfamilienhäuser; weitere Projekte wie das Kinder- und Familienzentrum in der Christophstraße sind in Arbeit. »Unsere Mitarbeitenden und Bewerber schätzen die Arbeitsplatzsicherheit bei uns. Wir haben viele Bauprojekte und suchen motivierte Fachkräfte, unter anderem für die Bereiche Neubau, Instandhaltung und Sanierung. Die Branche ist sehr vielfältig und interessant«, sagt Personalleiterin Gianna-Serena D’Angelo.

Luftbild GWG Foto: PR Luftbild GWG Foto: PR

Nicole Dilber entschied sich für eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Sie schätzt die Ausbildung, die sie bei der GWG absolviert hat, sehr: Dadurch konnte sie ihre Stärken entdecken und sich auf den Bereich spezialisieren, der ihr am meisten liegt. Während sie die verschiedenen Abteilungen durchlief, stellte sie fest, dass sie sich besonders für die Tätigkeit in der Bestandsverwaltung interessierte. »Der Kontakt mit den Menschen hat mir sehr gut gefallen. Ich war anfangs allerdings noch sehr schüchtern«, erinnert sie sich. »Das blieb aber nicht lange so. Ich konnte mich sehr weiterentwickeln — auch weil mir der Kontakt mit den Mietern nach wie vor großen Spaß macht. In dieser Abteilung habe ich gemerkt, dass ich die Immobilienbranche insgesamt sehr spannend finde.«

Gruppenbild Azubis Foto: PR Gruppenbild Azubis Foto: PR

Menschen brauchen immer einen Ort zum Leben: Diese Stabilität bietet den Mitarbeitenden eine solide Grundlage für ihren Berufsweg, unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen. Neben einem sicheren Arbeitsplatz sind ein unbefristeter Arbeitsvertrag und die persönliche Weiterentwicklung innerhalb der GWG wichtige Vorteile. »Für mich war sehr wichtig, dass ich nach der Ausbildung übernommen werde«, sagt Nicole Dilber, die zunächst als Teamassistentin in der Mieterbetreuung gearbeitet hat. »Es ist ein sehr vielfältiger Job, der Menschenkenntnis erfordert und mir beruflich und persönlich viel gebracht hat.« Dann bot sich ihr die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und als Kundenberaterin in die Bestandsverwaltung zu wechseln — ein Wunsch ging in Erfüllung. »Dafür bin ich sehr dankbar«, erzählt Dilber. »Ich werde unterstützt, wenn ich Weiterbildungsmöglichkeiten brauche. Da steht die GWG mir zur Seite. Das gibt mir ein sehr gutes und sicheres Gefühl.« Darüber hinaus schätzt sie es sehr, dass im Team offen kommuniziert wird und alle Mitarbeitenden ihre Ideen einbringen und Prozesse mitgestalten können.

Nicole Dilber ist im stetigen Kontakt mit den Objekt- und Kundenbetreuern, um stets zu wissen, wie es den Mietern in ihrem Gebiet geht. »Das ganze Haus arbeitet teamübergreifend«, erklärt Marketingleiterin Michelle Gruszka. »Es ist hier sehr familiär.« Der respektvolle und offene Umgang miteinander wird bei der GWG großgeschrieben. »Wir arbeiten hier für die Menschen auf ein gemeinsames Ziel hin — Wohnraum zu schaffen«, fügt Personalleiterin D’Angelo hinzu. Auch das Arbeitsumfeld selbst trägt zum Wohlfühlen bei. Die Büros sind modern ausgestattet und die stilvollen Eventräume Orte, an die sich die Mitarbeitenden für Meetings oder eine entspannte Kaffeepause zurückziehen können. Die GWG ist ein Arbeitgeber, bei dem Sicherheit, Weiterentwicklung und eine angenehme Atmosphäre aufeinandertreffen — ein Arbeitsplatz, der nicht nur berufliche, sondern auch persönliche Erfüllung bietet.

BENEFITS, DIE BEGEISTERN!

Individuelles Weiterbildungs-Budget und Schulungen

Moderne Arbeitsplätze

Flexible Arbeitszeiten und Mobile Office

Das gewisse Extra

Wer Lust auf einen ebenso spannenden wie sicheren Job hat, ist hier genau richtig: Die Immobilienbranche hat viel zu bieten! Vielfältige Projekte machen die Arbeit bei der GWG Reutlingen abwechslungsreich, innovative Themen fordern heraus und brenzlige Projektphasen spornen dazu an, den Teamgeist unter Beweis zu stellen.