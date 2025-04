Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Hubschrauberabsturz in der US-Millionenmetropole New York sind Medienberichten zufolge mindestens sechs Menschen gestorben. Das berichteten die TV-Sender CBS und ABC sowie das lokale Medium WPIX unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Der Hubschrauber ist in den Hudson River vor Manhattan gestürzt.