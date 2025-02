Almrausch – Eine Nacht im neuen Eventdorf in Reutlingen ist unvergesslich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.Es ist 23 Uhr im Almrausch, dem neuen Eventdorf in Reutlingen. Die Stimmung ist ausgelassen, der DJ sorgt mit einem mitreißenden Musik-Mix für die perfekte Einstimmung auf den Hauptact der Nacht. Das Publikum tanzt, lacht und genießt die besondere Atmosphäre – hier geht es nicht nur ums Feiern, sondern darum, gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu erleben. Die Tanzfläche füllt sich stetig. Es ist eine Mischung aus Berghüttenromantik, Club und stilvollem Event-Ambiente, das für jeden etwas bereithält. Die Gastgeber Jörg und Barbara Meißel sowie Thomas Ernst sind mittendrin. Ihnen ist es wichtig, mit den Gästen auf Augenhöhe zu feiern. Sie begrüßen alte Bekannte, knüpfen neue Kontakte und sorgen mit kleinen Gesten für Wohlfühlmomente. »Es geht darum, nicht nur mit Gästen, sondern mit Freunden zu feiern«, betont Jörg Meißel, während er mit seinem Hüpfer-Gürtel herumzieht und die Besucher mit kleinen Überraschungen begeistert. Sein Charme und seine lockere Art sind ansteckend – überall sieht man strahlende Gesichter und hört ausgelassenes Lachen. An der Kasse haben Martina und Rebeca vom Almrausch-Team alle Hände voll zu tun.

Es geht entspannt, aber routiniert zu. Eine Gruppe kommt an, zeigt die digitalen Tickets auf dem Smartphone vor. Eine Freundin ist spontanmitgekommen – kein Problem. Martina bucht ein weiteres Ticket an der Abendkasse, während Rebeca die Jacken entgegennimmt. Als Willkommensgruß gibt es einen selbstgemachten Glühwein aufs Haus – ein kleines Detail, das die Gäste spüren lässt: Hier ist man willkommen. In der Schlange warten weitere Besucher, einige unterhalten sich angeregt über vergangene Almrausch-Nächte, andere sind gespannt auf die liebevolle Dekoration mit unzähligen Details, die es im Eventdorf zu entdecken gibt. Das Almrausch-Team hat sich auch diesmal wieder einiges einfallen lassen, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen: Überall sind dekorative Schneebälle aus Watte verteilt. Während sich die Tanzfläche weiter füllt, greift sich Barbara eine der vielen Schneebälle und wirft ihn lachend in die Menge. Schnell entwickelt sich eine spontane Schneeballschlacht, die immer mehr Gäste mitreißt. Diese verspielte Leichtigkeit macht das Almrausch so besonders – es ist nicht nur ein Club, sondern immer wieder ein Erlebnis. Wer Lust auf eine kurze Pause vom Tanzen hat, kann sich in eine der stilvollen Lounge-Ecken zurückziehen, in der bequeme Stühle und Hocker für Gemütlichkeit sorgen. Auch hinter den Kulissen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Thomas Ernst flitzt ins Lager, um den Getränkekühler für die Stretch-Limousine zu füllen, die in wenigen Minuten den VIP-Gast des Abends abholen wird. Die richtige Zusammenstellung zu finden ist jedes Mal aufs Neue anspruchsvoll, schließlich ist das Getränke-Repertoire des Almrauschs riesig. Zeitgleich koordiniert Marc von Neumeister Media das Marketing-Team. Der große Auftritt des Stargasts muss mit mehreren Kameras perfekt in Szene gesetzt werden: Welchen Weg nimmt der Star-Gast? Welche Kamera fängt die besten Momente ein? Alles wird minutiös geplant. Sie sorgen dafür, dass jedes Highlight des Abends perfekt eingefangen wird – ob für die Website, die Social-Media-Kanäle oder die offizielle Almrausch-App.

Die ultimative Fotobox

Das Almrausch ist kein gewöhnlicher Club, sondern ein echtes Eventdorf mit fünf einzigartigen Bereichen. Diese unterschiedlichen Bereiche des Almrauschs sind inzwischen gut gefüllt. Im edlen Alpenschick genießen Gäste elegante Drinks, während die Jägerslounge mit rustikalem Charme zum gemütlichen Verweilen einlädt. Im überdachten Außenbereich, dem Q-Plaza, wartet ein besonderes Highlight: eine echte Ski-Gondel, umgebaut zur ultimativen Fotobox. Gäste stehen Schlange, um sich eine lustige Collage erstellen zu lassen. Per Mail, Whats-App oder SMS bekommen sie die Bilder direkt auf ihr Handy geschickt – eine originelle Erinnerung an eine unvergessliche Nacht. In der Ecke prosten sich zwei Herren zu, die sich offensichtlich von früher kennen. »Hier trifft man immer jemanden wieder«, sagt einer von ihnen lachend, bevor er wieder in die Menge eintaucht. Derweil sind an der Bar die Barkeeper in bester Laune. Sie mixen nicht nur Getränke, sondern sorgen auch für Gespräche. »Das ist das Besondere hier«, sagt eine Stammkundin. »Man bekommt nicht einfach nur einen Drink serviert, sondern auch eine Geschichte dazu.« Der freundliche Umgangston, die familiäre Atmosphäre und die Leidenschaft, die das gesamte Team ausstrahlt, machen das Almrausch einzigartig. Mitten im Getümmel lehnt sich Barbara kurz an die Theke und blickt auf die Menge. Sie lächelt. »Es ist einfach schön zu sehen, dass sich die Mühe lohnt«, sagt sie. »Jede Dekoration, jeder Bilderrahmen wird individuell für unsere Motto-Events angeschafft oder hergestellt. Wir lassen uns immer etwas Neues einfallen, damit es nie langweilig wird.« Und genau das ist das Geheimnis des Almrauschs: Es ist kein gewöhnlicher Club, sondern ein Ort, an dem man immer wieder Neues erleben kann. Die Kombination aus Party, Erlebnis, Freundschaft und Überraschungen macht diesen Ort so besonders. »Wer einmal hier war, kommt garantiert wieder«, ist sich das Team sicher. Kurz vor Mitternacht fährt die weiße Stretch-Limo mit Almrausch-Logo vor. Ob Snap, Rednex, die Weather Girls oder La Toya Jackson, die Schwester von Michael Jackson – im Almrausch geben sich hochkarätige Stars aus den 80er, 90er und 2000er Jahren die Klinke in die Hand. Noch ein kurzes Getränk in der Garderobe, dann betritt der Star des Abends die Bühne. Die Menge tobt. Die Show beginnt. Wieder einmal wird eine Nacht im Almrausch zur Legende, die man nicht so schnell vergessen wird.