»Reutlingen leuchtet«: Mehr als 70.000 Besucher bei langer Einkaufsnacht in der Innenstadt

Die lange Einkaufsnacht »Reutlingen leuchtet« lockte wieder Besuchermassen in die Innenstadt: Das Stadtmarketing geht von über 70.000 Gästen aus. In der gesamten Altstadt waren große Leuchtobjekte des Tübingers Peter Grotz aufgestellt. Auch ein beliebtes Foto-Motiv der Besucher: Die Walking-Acts, die als Mond- und Sternenwesen durch die Fußgängerzone zogen. Bis 22 Uhr hatten die Geschäfte geöffnet und boten zahlreiche Aktionen an.