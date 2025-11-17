Event

GEA-Hausmesse: Besucher holen sich Tipps rund um das Thema Vorsorge

"Gut vorgesorgt – alles geregelt": Unter diesem Leitgedanken hat der Reutlinger General-Anzeiger am Samstag zur GeA-Hausmesse eingeladen. Besucherinnen und Besucher konnten sich an 18 Fach- und Beratungsständen umfassend über Vorsorge, Gesundheit, Finanzen und rechtliche Absicherung informieren. Mit dabei waren unter anderem die AOK, die Kreissparkasse, Edeka, Dr. Kroll & Partner, Flunkert Bestattungen sowie Vertreterinnen und Vertreter des Landkreises Reutlingen.

Die Messe bot nicht nur fundierte Informationen, sondern auch praxisorientierte Impulsbeiträge: alltagstaugliche Tipps für eine gute und bewusste Ernährung, Ansätze für cleveres Investieren und Übertragen, Strategien, wie man finanziell sicher und sorgenfrei neue Kapitel der eigenen Immobiliengeschichte aufschlägt, sowie Denkanstöße zum Nachlass mit Weitblick.