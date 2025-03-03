Wunsch nach Eigentum ungebrochen

»Der Wunsch nach Eigentum ist ungebrochen – für uns eine gute Entwicklung«, sagt Manuel Kuttler, Geschäftsführer von Kuttler Immobilien in Gomaringen. Derzeit spie[1]le sich auf dem Markt etwas Besonderes ab: Die Generation Erben tritt auf. Sie ist mit Eigenkapital ausgestattet oder erbt ein Häuschen aus den 1960er- oder 1970er[1]Jahren.

Letztere stehen nun vor der Herausforderung, daraus eine Immobilie zu machen, die technisch dem heutigen Stand entspricht: moderne Heizung, Wärmedämmung, neue Fenster und Bäder – oft sind große Investitionen fällig. »Das ist meist eine Lebensentscheidung – wir kommunizieren da ganz offen und ehrlich«, so Manuel Kuttler. Wenn es an einem Haus noch viel zu tun gibt, um es auf den aktuellen Stand zu bringen, müsse sich das im Marktwert widerspiegeln. Kuttler: »Ein angemessener Preis ist wichtig.« Interessant sei die Entwicklung am Immobilienmarkt – mit sowohl fallenden als auch steigen[1]den Preisen.

»Wir haben gerade beides«, berichtet der Immobilienprofi. Gebäude auf dem aktuellen Stand der Technik seien gerade »super gefragt«. Einfach, weil sie kalkulierbar sind. Wer das Häuschen günstiger erwirbt und es dann modernisiert, steht vor der Frage: Alle Arbeiten auf einmal machen oder Schritt für Schritt vorgehen? Auch das kommt auf die finanziellen Möglichkeiten an, so Lukas Müller, Geschäftspartner bei Kuttler Immobilien. Doch es gibt Fördergelder, darüber informieren Energieberater. »Und dazu raten wir auf jeden Fall«, betont Müller. Daher sei jetzt eine gute Zeit, sich eine Immobilie zuzulegen.

Kuttler Immobilien Schlosshof 7 72810 Gomaringen Telefon 0 70 72/9 13 97 55 www.kuttler-immobilien.