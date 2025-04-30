»Top-Service, Top-Preis«

Wer eine Immobilie verkaufen möchte, steht vor vielen Fragen: »Wie finde ich den richtigen Käufer? Welchen Preis kann ich erzielen? Und worauf muss ich beim Verkauf achten?« Antworten auf diese Fragen und professionelle Unterstützung bietet die Immobilienabteilung der Kreissparkasse Reutlingen.

Das erfahrene Team begleitet Verkäufer durch sämtliche Phasen des Verkaufsprozesses. Sie erstellen ein aussagekräftiges Exposé, holen den Energieausweis ein und bewerben das Objekt regional und bundesweit. Auch die Koordination von Besichtigungen und die Prüfung der Bonität potenzieller Käufer gehören zum Leistungsspektrum. Nach dem Vertragsabschluss begleiten die Immobilienberater ihre Kunden zum Notartermin, kümmern sich um die Übergabe und dokumentieren diese fachgerecht.

Ein zentrales Thema beim Verkauf ist die realistische Preiseinschätzung der Immobilie. Eigentümer neigen dazu, den Wert ihres Hauses oder ihrer Wohnung höher einzuschätzen – schließlich stecken oft viele persönliche Erinnerungen darin. Doch eine zu hohe Preisvorstellung kann potenzielle Käufer abschrecken. Zieht sich der Verkauf über Monate hin, entstehen schnell Zweifel am Objekt – mitunter endet das in einem deutlich niedrigeren Verkaufspreis.

Hier setzen die Makler Vertrauen und führt zu seriösen Angeboten. Und am Ende stimmt dann nicht nur der Preis, sondern auch das Gefühl.

