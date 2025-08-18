»Über 50 Jahre Erfahrung und Kompetenz«

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht das Familienunternehmen Zickler Immobilien in Reutlingen »für Erfahrung, Vertrauen und persönliche Beratung rund um die Immobilie«, so formulieren es Inhaber Klaus-Jürgen und Sarah Zickler, die es mittlerweile in zweiter Generation führen: »Wir verbinden fundierte Marktkenntnisse mit modernem Marketing«. Besonderen Wert legt Zickler Immobilien auf die persönliche Betreuung seiner Kunden, von der ersten Beratung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. »Der große und stetig wachsende Kundenstamm und die vielen positive Rezensionen bestätigen uns die hohe Zufriedenheit und das Vertrauen in unser Unternehmen«, sagt Klaus-Jürgen Zickler. Mit modernen 360°-Präsentationen und professionellen Immobilienvideos sorgt Zickler Immobilien dafür, dass Interessenten bereits im Vorfeld eine realistische Vorstellung vom Objekt erhalten. Inhaber Klaus-Jürgen Zickler bringt zudem als Sachverständiger und Mitglied im Reutlinger Gutachterausschuss wertvolles Fachwissen in das Unternehmen ein: »Dadurch gelingt es uns stets, den Wert jeder Immobilie präzise zu ermitteln und passgenaue Lösungen zu finden«. »Unser Erfolgsgeheimnis liegt darin, langjährige Erfahrung mit neuen Möglichkeiten zu kombinieren und dabei immer die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt zu stellen«, betonen Klaus-Jürgen und Sarah Zickler. »Wer auf Zickler Immobilien setzt, entscheidet sich für persönliche Betreuung, regional verwurzelte Kompetenz und bewährte Immobilienexpertise – und das seit über 50 Jahren in Reutlingen und Umgebung«. (pr)

