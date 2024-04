Lesen Sie den GEA auch auf Ihrem Tablet!

Ihr Print-Abo ist jetzt zum GEA-Premium-Abo geworden, mit kostenlosem Zugriff auf alle digitalen Inhalte wie Vorabend-E-Paper oder »Sport am Wochenende«, die Sie überall und jederzeit auf Ihrem Tablet lesen können. Um sich damit vertraut zu machen, bietet der Reutlinger General-Anzeiger in Zusammenarbeit mit der VHS Reutlingen Digitalkurse für die GEA E-Paper-App an. Der Kurs eignet sich für alle, die bereits erste Erfahrung mit ihrem Tablet haben, und das erwartet Sie

Die Installation und Nutzung der GEA E-Paper-App auf Ihrem Tablet

Tipps und Tricks zur Navigation durch die digitale Zeitung

Wie Sie Artikel markieren, teilen und speichern können

Persönliche Betreuung durch erfahrene Tutoren

Teilnahmevoraussetzung: Sie verfügen über eine persönliche E-Mail-Adresse und bringen Ihr eigenes Tablet mit.

Ort: GEA-Betriebsgelände am Burgplatz Reutlingen

Kursdauer: 90 Minuten

Kursgebühr: 39 €/pro Person