DPA Bilder des Tages

Taifun »Kalmaegi« - Philippinen
Nach Überschwemmungen durch den Taifun »Kalmaegi« auf den Philippinen türmen sich Autos.
Foto: Jacqueline Hernandez
Sonnenaufgang in Riedlingen: Strommastspitze im goldenen Nebel
Foto: Thomas Warnack
Yamuna-Ufer bei Delhi: Menschen locken Zugvögel mit Futter ans Boot.
Foto: Rajesh Kumar Singh
Eine Anwohnerin geht durch einem mit einem Anti-FPV-Drohnennetz bedeckten Hof in der Frontstadt Cherson in der Südukraine.
Foto: Efrem Lukatsky
Besucher posieren für ein Foto auf einem Felsvorsprung in der Nähe von Taft Point im Yosemite Nationalpark in den USA.
Foto: Stephen Lam
Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l, CDU) geht mit Museumsdirektorin Astrid Cohrs-Dreessen (l) nach einer Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum Nordfriesland an dem »Zuckerschiff« vorbei.
Foto: Marcus Brandt
Ein US-Kampfjet vom Typ F35 startet vom Flughafen Jose Aponte de la Torre in Puerto Rico.
Foto: Alejandro Granadillo
Menschen bereiten sich auf den Start eines Heißluftballons während eines Wettbewerbs anlässlich des Tazaungdaing-Fests in Naypyitaw in Myanmar vor.
Foto: Aung Shine Oo
Geschmückte Kamele auf dem jährlichen Viehmarkt in Pushkar, im westindischen Bundesstaat Rajasthan in Indien.
Foto: Rajesh Kumar Singh
