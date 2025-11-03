DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251103-930-241553/11 / 4Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.Foto: Timo Deible1/4Eisbär Mika feiert im Zoo Karlsruhe mit einer Torte seinen ersten Geburtstag.Foto: Timo DeibleJannik Sinner hält die Trophäe während der Siegerehrung bei den Masters 1000 in Paris.Foto: Christophe Ena2/4Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt auf dem Kotoka International-Flughafen in Accra an und wird dort von Samuel Okudzeto Ablakwa (r), Außenminister von Ghana, begrüßt.Foto: Bernd von Jutrczenka3/4Ein Fahrzeug der Polizei steht im Bereitschaftsgericht vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin, nachdem die Polizei am Samstag einen Mann festgenommen hat, der einen Anschlag geplant haben soll.Foto: Christophe Gateau4/4