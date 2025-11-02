DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251102-930-238126/51 / 10Nach Lawinenunglück in Südtirol - Bergretter im EinsatzFoto: Karl-Josef Hildenbrand1/10Nach Lawinenunglück in Südtirol - Bergretter im EinsatzFoto: Karl-Josef HildenbrandBayern-Mitgliederversammlung: Präsidium vor NeuwahlFoto: Harry Langer2/10Jagderfolg - Turmfalke mit Maus in SieversdorfFoto: Patrick Pleul3/10Wadephul lacht auf dem Rückflug – Abschluss seiner Nahostreise in IsraelFoto: Marcus Brandt4/10Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 JahrenFoto: Ashley Landis5/10Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.Foto: Chris Radburn6/10Wagner fliegt und glänzt: Magic-Erfolg gegen die WizardsFoto: John McDonnell7/10Farbenfrohe Parade zum Tag der Toten in Mexiko-StadtFoto: Felix Marquez8/10Viele Tote bei Brand im mexikanischen Hermosillo: Lebensmittelladen in Flammen aufgegangenFoto: Abraham Tellez9/10Die deutsche U17-Handballnationalmannschaft feiert ihren Weltmeistertitel.Foto: Sasa Pahic Szabo10/10