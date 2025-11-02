DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251102-930-238126/31 / 6Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 JahrenFoto: Ashley Landis1/6Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 JahrenFoto: Ashley LandisRettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.Foto: Chris Radburn2/6Wagner fliegt und glänzt: Magic-Erfolg gegen die WizardsFoto: John McDonnell3/6Farbenfrohe Parade zum Tag der Toten in Mexiko-StadtFoto: Felix Marquez4/6Viele Tote bei Brand im mexikanischen Hermosillo: Lebensmittelladen in Flammen aufgegangenFoto: Abraham Tellez5/6Die deutsche U17-Handballnationalmannschaft feiert ihren Weltmeistertitel.Foto: Sasa Pahic Szabo6/6