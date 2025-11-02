Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 Jahren
Foto: Ashley Landis
Toronto Blue Jays - Los Angeles Dodgers
Yamamoto im Jubelkreis: Dodgers holen ersten World-Series-Titel seit 25 Jahren
Foto: Ashley Landis
Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren.
Foto: Chris Radburn
Wagner fliegt und glänzt: Magic-Erfolg gegen die Wizards
Foto: John McDonnell
Farbenfrohe Parade zum Tag der Toten in Mexiko-Stadt
Foto: Felix Marquez
Viele Tote bei Brand im mexikanischen Hermosillo: Lebensmittelladen in Flammen aufgegangen
Foto: Abraham Tellez
Die deutsche U17-Handballnationalmannschaft feiert ihren Weltmeistertitel.
Foto: Sasa Pahic Szabo
