Zahlreiche Menschen nehmen an einer Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover teil.
Foto: Moritz Frankenberg
2/6
Mit Kerzen in Händen bilden Teilnehmer einer Gedenkveranstaltung eine Menschenkette in Paiporta in der Region Valencia, um an die Opfer der Flutkatastrophe vom Oktober 2024 zu erinnern.
Foto: Jorge Gil
3/6
Das ukrainische Mutterland-Denkmal in Kiew ist bei Sonnenuntergang zu sehen.
Foto: Julia Demaree Nikhinson
4/6
Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi unterhält sich mit dem Premierminister von Osttimor, Xanana Gusmao, während eines Gipfeltreffens zwischen Japan und dem Verband Südostasiatischer Nationen in Kuala Lumpur.
Foto: uncredited
5/6
Anhänger der oppositionellen Peronistischen Partei versammeln sich nach Schließung der Wahllokale bei der Parlamentswahl in der Wahlkampfzentrale in La Plata, Argentinien.