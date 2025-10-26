DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251026-930-208137/31 / 7Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.Foto: Sakchai Lalit1/7Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.Foto: Sakchai LalitMenschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.Foto: Brynn Anderson2/7Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.Foto: Andreea Alexandru3/7Gäste tanzen mit Kopfhörern bei einer »Silent Party« im Landtag von Niedersachsen.Foto: Michael Matthey4/7Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-Foto: Hasnoor Hussain5/7Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.Foto: Michael Matthey6/7Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.Foto: Martin Mejia7/7