DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Trauernde beten in Bangkok mit einem Porträt der Königinmutter Sirikit.
Foto: Sakchai Lalit
Trauer um Thailands Ex-Königin Sirikit
Foto: Sakchai Lalit
Menschen schauen vom CN Tower in Toronto auf das Rogers Centre und den Ontariosee.
Foto: Brynn Anderson
Ein Mädchen posiert für einen Freund und küsst einen Kürbis auf dem West Side Hallo Fest, dem größten Halloween-Festival des Landes, in Bukarest.
Foto: Andreea Alexandru
Gäste tanzen mit Kopfhörern bei einer »Silent Party« im Landtag von Niedersachsen.
Foto: Michael Matthey
Bei seiner Ankunft in Malaysia tanzt US-Präsident Donald Trump-
Foto: Hasnoor Hussain
Tanzvergnügen ganz ohne Lärm: Bei der Silent Party im niedersächsischen Landtag feiern die Gäste mit Kopfhörern.
Foto: Michael Matthey
Plüschiger Protest: Ein Demonstrant nimmt als Elmo von der Sesamstraße verkleidet am Protest gegen den peruanischen Interimspräsidenten teil.
Foto: Martin Mejia
