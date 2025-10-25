2. Liga in Kiel: Bernhardsson (r, Kiel) und Strompf (Bochum) kämpfen bei Regen um jeden Ball.
Foto: Frank Molter
2/14
Jubiläumsfeier in München: Söder feiert 80 Jahre CSU
Foto: Matthias Balk
3/14
Riesenslalom in Sölden: Julia Scheib rast zum ersten Weltcupsieg
Foto: Expa
4/14
Sprengung Kühltürme Kernkraftwerk Gundremmingen
Foto: Sven Hoppe
5/14
Spektakuläre Sprengung in Gundremmingen: Kühltürme des AKW kollabieren in sich zusammen
Foto: Peter Kneffel
6/14
Stürmisches Wetter in Dangast: Bruno und Odie toben am Jadebusen.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
7/14
Zwei Polizisten gehen im Regierungsviertel zwischen bunt gefärbten Bäumen.
Foto: Christophe Gateau
8/14
Anti-Trump-Demo in Südkorea
Foto: Ahn Young-joon
9/14
Die Projektleiter der Stadtwerke Leipzig Erik Jelinek (l) und Guido Wimmer von Ritter XL Solar kontrollieren ein Kollektorfeld in der neuen Solarthermieanlage am Rande von Leipzig. Den Bauherren zufolge handelt es sich um die größte Solarthermieanlage Deutschlands.
Foto: Jan Woitas
10/14
Menschen waten durch eine vom Tropensturm Melissa überflutete Straße.
Foto: Ricardo Hernandez
11/14
Blanca Guerrero, 67, links, und Gloria Sanabria, 67, rechts, fahren in einer Limousine zu einer Quinceanera-Feier für Frauen, die nie eine traditionelle 15. Geburtstagsparty feiern konnten.
Foto: Fernando Vergara
12/14
beim Weltrekordversuch des größten Catan-Spiels aller Zeiten bei der Messe »Spiel Essen 2025« spielen über 1000 Spieler gleichzeitig das Spiel Catan Connect.
Foto: Fabian Strauch
13/14
Ein Helfer sammelt in Fehrbellin einen toten Kranich auf und wirft ihn in eine Traktorschaufel.