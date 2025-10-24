DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251024-930-201202/31 / 7Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-WürttembergFoto: Philipp von Ditfurth1/7Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-WürttembergFoto: Philipp von DitfurthSprung-Finale in Indonesien: Deutsche Hoffnung Karina Schönmaier bei der Turn-WMFoto: Dita Alangkara2/7Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.Foto: Bodo Marks3/7Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiertFoto: Clara Margais4/7Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.Foto: Francois Walschaerts5/7Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.Foto: Jacquelyn Martin6/7Freiburgs Vincenzo Grifo jubelt über seinen Treffer zum 2:0 beim Europa-League-Spiel.Foto: Harry Langer7/7