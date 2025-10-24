Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-Württemberg
Foto: Philipp von Ditfurth
Wetter in Baden-Württemberg
Wintereinbruch auf dem Feldberg: Schnee, Nebel und Wind in Baden-Württemberg
Foto: Philipp von Ditfurth
Sprung-Finale in Indonesien: Deutsche Hoffnung Karina Schönmaier bei der Turn-WM
Foto: Dita Alangkara
Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.
Foto: Bodo Marks
Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiert
Foto: Clara Margais
Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.
Foto: Francois Walschaerts
Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.
Foto: Jacquelyn Martin
Freiburgs Vincenzo Grifo jubelt über seinen Treffer zum 2:0 beim Europa-League-Spiel.
Foto: Harry Langer
