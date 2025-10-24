Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251024-930-201202/1

Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.
Foto: Bodo Marks
Sturmtief »Joshua« - Schleswig-Holstein
Im Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiert
Foto: Clara Margais
Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.
Foto: Francois Walschaerts
Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.
Foto: Jacquelyn Martin
