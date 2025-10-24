DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251024-930-201202/11 / 4Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.Foto: Bodo Marks1/4Das Wasser der Nordsee drückt bei Sturm auf den Fährhafen Dagebüll.Foto: Bodo MarksIm Bierkonig wird auf der Saisonabschlussparty zum Ende des Sommers 2025 gefeiertFoto: Clara Margais2/4Bundeskanzler Friedrich Merz (l) umarmt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, während eines Essens im Rahmen des Euro-Gipfels.Foto: Francois Walschaerts3/4Ein Bagger während der Abrissarbeiten an einem Teil des Ostflügels des Weißen Hauses. Hier soll ein neuer Ballsaal gebaut werden.Foto: Jacquelyn Martin4/4